Verso Slovan Bratislava-Milan, Camarda convocato? Decisione presa sul talentino

Tra i dubbi in vista della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, per il Milan c’è anche quello relativo alla eventuale convocazione di Francesco Camarda. La decisione sembra presa.

Lo scialbo pareggio contro una Juventus con i giocatori contati, ha sicuramente lasciato molta insoddisfazione in casa Milan. I Rossoneri avevano bisogno di una vittoria per riavvicinarsi alle prime posizioni, ma al termine dei novanta minuti è arrivato uno 0-0 del tutto anonimo che non può di certo far stare tranquilli i tifosi.

Ora, però, servirà mettersi il big match contro i Bianconeri alle spalle. Tra due giorni, infatti, ci sarà già la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava in Slovacchia. L’obiettivo saranno ovviamente i tre punti, fondamentali per continuare la corsa ai playoff dopo i due successi contro Club Brugge e Real Madrid.

Per la trasferta di martedì non sarà a disposizione Alvaro Morata, costretto a saltare il match per squalifica. Anche a causa dell’assenza obbligata dello spagnolo, la domanda che molti si sono posti nelle ultime ore è se Francesco Camarda sarà convocato o meno. La risposta sembra già essere arrivata.

Camarda aggregato alla prima squadra: sarà convocato per lo Slovan

Come riportato da Calciomercato.com, in giornata il talentino classe 2008 si è regolarmente allenato con la prima squadra. Per questo motivo non sembrano esserci dubbi sulla sua convocazione per la sfida di Champions del prossimo martedì. Con Morata squalificato e con Jovic indisponibile, in attacco saranno dunque a disposizione Tammy Abraham e appunto il giovane rossonero.

Salvo sorprese abbastanza impronosticabili, l’attaccante inglese partirà dal primo minuto. È, però, molto probabile che nella seconda parte di gara possa esserci un po’ di spazio anche per Camarda, proprio come successo qualche settimana fa contro il Club Brugge. In quel caso il classe 2008 si vede annullare quello che sarebbe stato un gol storico. La speranza sarà ovviamente quella, se Fonseca dovesse decidere di mandarlo in campo, di vederlo segnare nuovamente, stavolta senza nessun fuorigioco.

Come detto, la sfida di martedì sarà uno snodo cruciale per il percorso europeo del Milan e poter contare anche su Camarda non può che essere una buona notizia. In diverse interviste Fonseca ha ribadito come l’età per lui sia solo un numero ed è anche per questo motivo che martedì le possibilità di vedere Camarda in campo sono molto alte.