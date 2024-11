“Vogliamo castigarli”, il bomber dell’Empoli lancia la sfida al Milan

Il centravanti dell’Empoli stuzzica il Milan di Paulo Fonseca prima della sfida di domani pomeriggio: il messaggio del bomber è chiaro.

Dopo la vittoria ottenuta in Champions League in casa dello Slovan Bratislava, il Milan di Paulo Fonseca domani pomeriggio tornerà di scena tra le mura amiche di San Siro per una nuova giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno l’Empoli di Roberto D’Aversa, reduce da tre risultati utili di fila (una vittoria e 2 pareggi). Ad accedere il match ci ha pensato proprio il bomber degli azzurri, nonché ex Milan, Pietro Pellegri.

Pellegri sfida il Milan: messaggio alla squadra di Fonseca

Il bomber dell’Empoli, Pietro Pellegri, ha voluto lanciare la sfida al Milan tramite una sua intervista ai microfoni del quotidiano ‘Il Tirreno’. L’ex giocatore rossonero, a quota 3 gol in 10 presenze in questa stagione, è pronto a punire la sua vecchia squadra domani pomeriggio.

Pietro Pellegri è stato chiaro alla vigilia della sfida contro la squadra di Paulo Fonseca: “Non mi era mai successo di segnare tre gol in tre partite di fila, semplicemente perché mai avevo giocato con tanta continuità. Se un attaccante gioca in Serie A sa fare il suo mestiere e se gioca capita pure che segni. Dopo il gol con l’Udinese sono corso ad abbracciare D’Aversa, perché il mister mi sta dando fiducia e spazio, poi ho mostrato la maglia di Haas perché questa rete è dedicata a lui dopo il grave infortunio. Milan? Quella parentesi è stata molto formativa. Vedevo tutti i giorni come lavorano certi campioni e la società rossonera è al top a tutti i livelli. E ovviamente proverò a segnare ancora e a castigarla”.