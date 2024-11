Zappa-Milan, svolta sull’affare: messaggio chiaro del difensore

A gennaio il Milan cercherà un nuovo terzino destro e il profilo di Zappa è uno di quelli che piace di più al club rossonero

Uno dei problemi del Milan che in questa prima parte di stagione è emerso maggiormente secondo tanti tifosi ed opinionisti, è quello relativo ai troppi errori commessi dalla squadra in fase difensiva. Questo fattore inizia ad essere una costante in molte partite di campionato che sono state condizionate da queste disattenzioni che hanno portato a gol degli avversari costati molto caro, in diversi casi anche punti preziosi nella classifica di Serie A. L’ultimo esempio è il rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo del Cagliari.

Milan a caccia di un nuovo terzino destro: Emerson e Calabria non convincono

Dopo undici partite giocate in campionato (ai rossoneri manca ancora il recupero della trasferta di Bologna a causa dell’emergenza in Emilia), la squadra di Paulo Fonseca è già andata incontro a ben tre pareggi e tre sconfitte. Ciò significa che in più della metà delle partite giocate in Serie A, il Milan non è riuscito ad ottenere i tre punti e spesso la causa è una brutta fase difensiva che è costata molto cara a Rafael Leao e compagni.

In questa prima fase di stagione, Fonseca ha dovuto fare i conti anche con un problema nel ruolo del terzino destro perché né Calabria prima né Emerson dopo hanno saputo offrire un rendimento adeguato. I tifosi hanno criticato molto questi due giocatori e anche la società sembra essere pronta a cercare un nuovo giocatore in questa zona di campo con il profilo di Gabriele Zappa che è uno dei preferiti.

Zappa chiude le porte ad un trasferimento: “Sarei felice di rinnovare con il Cagliari”

Il terzino destro del Cagliari, Gabriele Zappa, si è messo in grande luce proprio nella partita contro il Milan quando ha realizzato una doppietta, risultata determinante per regalare un punto in casa alla formazione sarda. Il club di via Aldo Rossi ha messo nel suo elenco di mercato proprio il giocatore rossoblù classe 1999.

Nelle scorse ore Zappa ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport chiudendo di fatto ad una sua possibile partenza nell’immediato, queste le sue parole: “Sarei felice di rinnovare col Cagliari, è una terra che amo. Ho comprato casa qui e non a Milano, ho legato tanto e con i tifosi c’è un bel rapporto”. Queste dichiarazioni d’amore hanno messo quindi un freno nella trattativa con il Milan e le altre squadre interessate, almeno nell’immediato, perché Zappa ha in testa solo il Cagliari.