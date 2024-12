Addio Milan, la società valuta il suo futuro: l’attaccante verso la cessione

Il futuro del giocatore del Milan è ancora in bilico e i prossimi mesi serviranno al club per valutare meglio e decidere cosa fare.

La stagione del Milan ha avuto finora alti e bassi e manca ancora di quella continuità che serve per competere ad altissimi livelli sia in campionato che in Champions League. Il club rossonero ha evidenziato lacune in alcuni reparti e la società valuterà il da farsi, sia a gennaio che a giugno. Il futuro di alcuni giocatori resta in bilico.

E’ il caso ad esempio del terzino destro con Davide Calabria che ha il contratto in scadenza e che la società valuterà nei prossimi mesi. Uno dei pensieri principali di Fonseca e del club resta però quello relativo al bomber con la società che deve valutare eventuali arrivi nella prossima stagione. Attualmente il Milan ha 4 centravanti: Morata, Abraham, Jovic e il giovane Camarda ma nessun attaccante da 20 gol a stagione.

Se per Jovic il futuro è segnato e Morata resterà in rossonero in ogni caso, la situazione è diversa invece riguardo il centravanti inglese Tammy Abraham. Il giocatore è in prestito secco e il Milan dovrebbe trattare il suo acquisto con la Roma ma secondo quanto riporta Calciomercato.it il trasferimento è tutt’altro che semplice. Abraham ha un mega stipendio da oltre 4 milioni e di certo il suo rendimento non favorisce il suo ingaggio.

Futuro Milan, che succede con la punta?

Il calciatore inglese è attualmente in prestito dalla Roma al Milan, Abraham ha avuto lampi con gol e buone prestazioni, ma allo stesso tempo anche gesti come il rigore ‘rubato’ a Pulisic che hanno influito negativamente sulla sua avventura in rossonero ma soprattutto il Milan necessita di un attaccante da più gol, un pò come capita alle altre grandi squadre di serie A.

Per questo occorre un altro Abraham se il giocatore vuole davvero restare in rossonero. Premettendo che al momento il giocatore è in prestito secco bisogna trattare sia con il club che con lo stesso Tammy visto che i 4.5 milioni di euro percepiti attualmente non convincono del tutto, sia club che tifosi. Con Morata che resta e Camarda che pian piano accumulerà esperienza all’interno della società serve un bomber e al momento Abraham non rispecchia questo ruolo. Per questo occhio al futuro del giocatore con l’addio che al momento appare come la soluzione più probabile.