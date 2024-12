Atalanta-Milan: doppia tegola last minute, saltano il big match

Brutte notizie in vista del big match di Serie A. Due calciatori non saranno a disposizione e il tecnico dovrà effettuare delle scelte non semplici

Il primo big match del prossimo turno di campionato è sicuramente quello tra Atalanta e Milan. La Dea sta attraversando un momento di forma ottimale e questo porta i rossoneri a dover alzare il livello per provare a portare a casa i tre punti e rilanciarsi almeno nella lotta per il quarto posto. Molto difficile pensare ad un qualcosa di altro al momento considerato anche quanto stanno facendo davanti.

Intanto, però, arrivano delle brutte notizie per uno dei due tecnici. Una doppia tegola per l’allenatore che lo costringe comunque a valutare scelte diverse da quelle solite. Naturalmente le condizioni dei giocatori saranno valutare con attenzione nei prossimi giorni per capire meglio i tempi di recupero. Di certo, però, la loro assenza avrà un peso molto importante su questa sfida.

Atalanta-Milan: doppia tegola, assenti tra i convocati

La speranza del tecnico per questa sfida era sicuramente quelli di recuperarli nel minor tempo possibile, ma le sensazioni non erano positive ed ora c’è anche la conferma. I due calciatori non saranno a disposizione della squadra per il big match di domani sera e ci vorrà del tempo per valutare meglio la loro condizione e capire quando potranno nuovamente tornare a disposizione.

L’Atalanta affronterà il Milan senza poter contare su Cuadrado e Zappacosta. Due assenze importanti considerato anche l’apporto che entrambi hanno dato in questa parte della stagione. Non è sicuramente una buona notizia per Gasperini, che ora dovrà fare tutte le valutazioni anche sugli esterni. Vedremo se, nonostante le assenze, si deciderà di puntare sulla solita formazione oppure assisteremo ad una novità. La Dea ha comunque dimostrato di avere una squadra di livello e si proverà a non far pesare queste assenze.

La speranza dell’Atalanta è naturalmente quella di poter recuperare sia Zappacosta e Cuadrado il prima possibile visto un periodo di campionato molto intenso. Ora la testa resta al Milan e l’obiettivo è sempre quello di portare a casa i tre punti per rimanere in corsa per lo Scudetto. Vedremo se le due assenze peseranno un po’ oppure, come già successo in passato, Gasperini riuscirà a trovare le giuste soluzioni per portare a casa il risultato pieno.