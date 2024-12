Atalanta-Milan, Fonseca cambia ancora: attacco stravolto, le probabili formazioni

Rossoneri in campo questa sera nel big match contro l’Atalanta di Gasperini. Le scelte sugli undici titolari.

Il Milan scenderà in campo stasera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, ospite di un’Atalanta che vuole continuare a dire la sua in questo campionato. I bergamaschi sono secondi ad un solo punto dal Napoli di Antonio Conte e vengono da ben otto vittorie consecutive in Seria A.

Non solo, perché anche in Champions League la squadra di Gasperini non sta affatto sfigurando ed è in piena lotta per la qualificazione al prossimo turno, anche senza passare dai playoff. In settimana, tra l’altro, l’attesissima sfida al Real Madrid, per prendersi una rivincita dopo la Supercoppa di questa estate.

Il Milan dal canto suo invece non ha iniziato benissimo la stagione, alternando prestazioni estremamente positive ad altre da dimenticare. Nelle ultime partite, però, sembra aver ritrovato una buona dose di entusiasmo e motivazione. Queste, unite a una conseguente voglia di sacrificarsi maggiore, hanno portato anche a un equilibrio che, se non del tutto raggiunto, quantomeno inizia ad intravedersi.

Una partita fondamentale dunque non solo in ottica classifica per i rossoneri, ma anche per quello che può rappresentare questo match in generale. Vincere in questo momento contro una big così in forma sarebbe una iniezione di fiducia straordinaria per proseguire al meglio il cammino e, perché no, provare a fare un filotto per avvicinare il gruppetto di testa.

Titolarissimi in campo questa sera per Atalanta e Milan: la Champions League può aspettare

Spazio dunque alle migliori formazioni possibili per entrambi gli allenatori. Il Milan si schiera con l’undici che ha dato maggiori garanzie nelle ultime uscite. In porta ci sarà come sempre Mike Maignan, coperta da una linea difensiva a quattro formata da Theo Hernandez, Thiaw, Matteo Gabbia ed Emerson Royal. In mezzo al campo il duo Fofana Reijnders con Musah che si alzerà ed abbasserà all’occorrenza, affiancando a volte i due centrocampisti citati, a volte Leao e Pulisic davanti. Unica punta Alvaro Morata.

L’Atalanta si schiera invece con Carnesecchi in porta, linea difensiva a tre con Kossounou, Hien (favorito al momento su Djimsiti), e Kolasinac. In mezzo al campo la diga Ederson e De Roon affiancati da Ruggeri da un lato e Bellanova dall’altro. In attacco ci saranno sicuramente Charles De Ketelaere e Lookman. Ballottaggio invece ancora in corso per l’incursore che agirà alle loro spalle: una maglia per uno tra Pasalic e Brescianini.