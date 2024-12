Atalanta Milan, Gasp sorprende ancora: esclusione eccellente

Il tecnico della Dea prepara la formazione in vista del Milan: l’assenza di un top player potrebbe sorprendere tutti

In casa Atalanta, la sfida contro il Milan si preannuncia come una delle più delicate e affascinanti della stagione. Gasperini, come sempre, tiene tutti con il fiato sospeso riguardo alla formazione, un enigma che solo al fischio d’inizio trova soluzione. Chi saranno i prescelti per questa delicata serata?

C’è chi ipotizza un ritorno al passato, con un undici più compatto e meno sbilanciato in avanti. In questo contesto, secondo La Gazzetta Dello Sport, uno dei volti più interessanti per una maglia da titolare potrebbe essere uno degli ex della partita:Mario Pasalic. Il centrocampista croato, duttile e sempre prezioso in zona gol, si candida con forza per un ruolo chiave. La sua capacità di interpretare il ruolo di trequartista con intelligenza tattica e inserimenti letali potrebbe essere l’arma in più per rompere gli equilibri di una partita che, come ogni big match che si rispetti, si giocherà sui dettagli.

Atalanta, l’assenza del big che fa già discutere

L’inserimento di Pasalic, però, potrebbe costare il posto a uno degli uomini d’attacco. E qui sorge il dubbio: Gasperini opterà per un centravanti di ruolo come Mateo Retegui o punterà su maggiore mobilità con Lookman e il grande ex della gara De Ketelaere? Retegui, capocannoniere della squadra e riferimento offensivo importante, potrebbe rischiare di partire dalla panchina per dare spazio a un sistema più fluido, che favorisca il pressing alto e la velocità in ripartenza. D’altronde, il Milan di Fonseca è una squadra che soffre gli attacchi rapidi e ben orchestrati: un aspetto che potrebbe spingere il tecnico nerazzurro verso scelte meno convenzionali.

Nella memoria dei tifosi bergamaschi c’è ancora il rocambolesco 3-2 della scorsa stagione, deciso da Luis Muriel al 90’. Quella volta, fu proprio un trequartista come Koopmeiners a recitare un ruolo da protagonista, supportando l’attacco con continui movimenti pericolosi tra le linee. Stavolta, Pasalic potrebbe assumere quel ruolo, sfruttando la sua esperienza e il feeling con le partite importanti.

La sensazione è che Gasperini abbia in mente una mossa a sorpresa, come spesso accade nei match decisivi. Che si tratti di Pasalic, Brescianini o di un cambio di modulo, il tecnico sa che contro il Milan serviranno equilibrio, sacrificio e colpi di genio. E a Bergamo, le sorprese non mancano mai.