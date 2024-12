Atalanta-Milan, nuova bocciatura per il difensore: le formazioni ufficiali

Le scelte di Gasperini e Fonseca per la sfida tra Atalanta e Milan sorprendono, diramate le formazioni ufficiali

Questa sera, alle 20:45, il Gewiss Stadium sarà il palcoscenico di una delle sfide più attese della 15ª giornata di Serie A: Atalanta-Milan. Due squadre in grande forma si affrontano in un match che promette spettacolo e tensione, con punti pesanti in palio per la corsa ai vertici della classifica.

Il Milan guidato da Paulo Fonseca è in cerca di continuità dopo gli ultimi risultati positivi. La squadra rossonera vuole tornare a casa con i tre punti, consapevole che una vittoria potrebbe rilanciarla in classifica e confermare le ambizioni stagionali. Il tecnico portoghese si affiderà ai suoi uomini chiave, puntando su equilibrio e qualità per arginare la pressione dell’Atalanta e colpire in ripartenza.

Dall’altra parte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vive un momento straordinario. Reduce da una serie di vittorie convincenti, la squadra bergamasca è seconda in classifica, a un solo punto dal Napoli capolista. La possibilità di agganciare e superare i partenopei, almeno momentaneamente, rappresenta una motivazione ulteriore per la Dea, che cercherà di imporre il suo gioco aggressivo e verticale.

La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta. La capacità delle due squadre di sfruttare gli episodi e gestire i momenti cruciali potrebbe fare la differenza.

I tifosi di entrambe le compagini sono pronti a vivere una serata di emozioni, con la speranza che i loro beniamini possano regalare un altro passo importante verso i rispettivi obiettivi stagionali.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Pochi dubbi da parte di Paulo Fonseca per disputare il match di questa sera: il tecnico ha trovato nei suoi calciatori continuità di prestazioni e risultati; Gasperini invece scioglie un dubbio on in campo dal 1′ l’ex di turno, Pasalic.

La partita è pronta ad entusiasmare e regalare sorprese, con una sfida che sarà decisa anche delle scelte tattiche che i due tecnici faranno a gara in corso, anche per sorprendere l’avversario.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere; Lookman. All. Gianpiero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Hernandez; Gabbia, Thiaw, Royal; Reijnders, Fofana; Leao, Pulisic, Musa; Morata.

All. Paulo Fonseca

Gasperini lascia dunque in panchina, dall’inizio, Retegui, capocannoniere del campionato: al suo posto dentro l’ex Pasalic, pronto al ritorno a San Siro. Si andrà dunque a formare la coppia degli ex, Pasalic e De Ketelaere, a sostegno di Lookman; Fonseca conferma gli stessi 11 dell’ultima sfida vinta contro l’Empoli per 3-0, con una nuova bocciatura per Pavlovic e Tomori.