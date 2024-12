“Avrei potuto giocare di più”: l’ex rossonero rimpiange il passato al Milan

L’ex giocatore del Milan è tornato sul passato in rossonero, rimpiangendo quel periodo per i pochi minuti giocati con la maglia rossonera.

Giocare per un club come il Milan, che vanta una storia di tutto rispetto sia a livello italiano sia a livello europeo, è un vanto per qualsiasi giocatore, anche per chi è solo di passaggio. Ogni giocatore che passa dalla sponda rossonera del Naviglio può esaltare il fatto di aver vestito la maglia del Milan, anche se magari per poco tempo o in poche occasioni, a causa di varie circostanze. Tanti giocatori sono passati per il Milan non lasciando un dolce ricordo, ma nella carriera di questi giocatori questi momenti non si cancelleranno mai, così come è successo a Leo Duarte, ex difensore del Milan.

Duarte ricorda la sua esperienza al Milan: le parole

Leo Duarte, difensore centrale brasiliano classe 1996, è stato acquistato nell’agosto del 2019 dal Milan, che ha versato circa 11 milioni nelle casse del Flamengo. La sua esperienza con la maglia rossonera non è stata delle migliori, a causa di molti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diverso tempo.

Intercettato da Gianluca Di Marzio, Duarte è tornato a parlare della sua esperienza a Milano, rimpiangendo il fatto di non aver potuto giocare molto:

Ritengo bellissima la mia esperienza in rossonero. Purtroppo però strada facendo sono stato frenato dagli infortuni e dalla sfiga che limitarono il mio tempo di gioco: con le mie qualità avrei potuto giocare un po’ di più nel Milan. Ma ripeto, tra infortunio alla caviglia, operazioni e pandemia ci sono state tante cose a mettersi di traverso… Non è stato facile.

Duarte ha poi voluto elogiare Maldini, uno degli uomini che lo portò a Milano:

Il Milan è un grande club ed è stato un vero piacere conoscere Paolo Maldini che mi ha preso dal Flamengo: andando al Milan ho realizzato un sogno.

Belle parole dunque quelle spese dal difensore brasiliano per la sua esperienza al Milan, nonostante non abbia trovato molto spazio mentre era sotto contratto con i rossoneri. Attualmente Duarte gioca nel Başakşehir, club turco che lo acquistò nell’estate del 2021 per 2 milioni di euro, e ne è diventato il capitano. Non tutti i tifosi rossoneri lo ricorderanno in mezzo al campo, ma Duarte si ricorda il suo breve periodo a Milano.