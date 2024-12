Baraonda Milan, l’accusa è durissima: stavolta Fonseca non centra

Paulo Fonseca non è l’unico colpevole della sconfitta di Bergamo e di questo inizio stagione. Ecco le ultime in casa rossonera.

Oltre alla sconfitta una brutta prestazione e nel post partita ineleganti parole sull’arbitraggio di La Penna. Paulo Fonseca è stato criticato per vari motivi ed è la testimonianza che non è un periodo facile in casa Milan. Il club rossonero è in difficoltà in ogni reparto ormai e il tecnico forse è solo uno dei gravi problemi all’interno del club.

Il clima nell’ambiente Milan è tutt’altro che roseo e ci si chiede di chi sono le colpe principali di una situazione piuttosto preoccupante. Attraverso il suo profilo X il direttore di Telelombardia Ravezzani ha parlato del momento del Milan criticando Fonseca ma non solo, le sue parole sono piuttosto nette: “Fonseca fa perdere il Milan nel modo peggiore, senz’anima e senza alcun gioco”.

Ravezzani sottolinea gli 8 tiri in porta a 2 per l’Atalanta e un dominio che fa scalpore con il club rossonero in un inusuale atteggiamento da vera e propria provinciale. Il giornalista non solo critica Fonseca per il modo di mettere la squadra in campo, ma anche per quello che ha fatto dopo, che di certo rovina l’immagine del club. E sicuramente non di poco.

Caos Milan, Ravezzani è durissimo sui social

Il giornalista ha sottolineato infatti che le parole di Fonseca sull’arbitraggio sono piuttosto gravi, ecco nello specifico: “Allude che La Penna sia al servizio dell’Atalanta, un’accusa tanto grave quanto indimostrabile e che non può passare in silenzio. Il Milan meritava assolutamente di meglio”. Parole dure e che fanno piuttosto discutere.

Ma se Fonseca è sotto attacco c’è ancora di peggio e Ravezzani attacca il resto, e cioè la società. Il tecnico ha spiegato: “Il valore di mercato dell’Atalanta è poco più della metà del Milan (dati Transfermarkt) e per gli stipendi dei nerazzurri è un terzo”. Infine l’attacco che evidenzia quanto pensano anche tanti tifosi rossoneri:

“Alla fine Paulo Fonseca è responsabile solo al 20 % di questo Milan che rende al di sotto delle sue reali capacità. Il restante 80 % è responsabilità esclusiva di chi lo ha scelto”, il duro attacco nei confronti dei vertici del club. Quasi come se il vero problema stia sopra Fonseca e riguardasse solo relativamente l’allenatore portoghese.

Nei commenti diversi tifosi sono apparsi d’accordo con l’opinione del noto giornalista lombardo. Il Milan è sotto accusa e la società viene ritenuta la prima responsabile di ciò che sta succedendo.