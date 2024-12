Bergomi risponde a Cardinale in diretta: il messaggio sull’Inter lascia di stucco

L’ex capitano dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha lanciato una grande frecciata all’attuale presidente del Milan.

La stagione dell’Inter e del Milan è stata finora piuttosto diversa. Da un lato il club nerazzurro è in corsa per tutte le competizioni e lo scorso anno hanno vinto nettamente lo scudetto, dall’altra invece il Milan stenta a decollare e il passaggio da Pioli a Fonseca non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente le cose.

Nelle ultime settimane i tifosi rossoneri hanno provato a farsi sentire ed hanno protestato pacificamente con la società, messaggi chiari arrivati anche durante il 125esimo anniversario della nascita del club. Il presidente rossonero Cardinale ha utilizzato parole forti nella giornata di ieri ed ha sentenziato: “Lo scorso anno l’Inter ha vinto lo scudetto e poi è andata in bancarotta (anche se il riferimento è a Zhang), è questo quello che vogliamo?”.

Cardinale ha sottolineato che i tifosi vorrebbero vincere lo scudetto ogni anno ma ha chiarito che il suo reale obiettivo è lottare per lo scudetto ogni anno, andare il più possibile lontano in Champions League e questa è la priorità del club in questo momento. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex capitano nerazzurro Giuseppe Bergomi ha risposto al patron rossonero.

Milan, arriva la reazione netta di Bergomi

Nel corso del consueto appuntamento della domenica sera su Sky Sport con Sky Sport Club Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno parlato delle dichiarazioni di Cardinale di poche ore prima e Caressa ha sottolineato che forse il presidente rossonero voleva chiarire che nella sua visione è più importante essere in lotta ogni anno per scudetto e Champions piuttosto che vincere un anno e poi andare in bancarotta. A quel punto ha risposto Bergomi con parole piuttosto nette che hanno chiuso in pratica la discussione.

Come riportato anche dal giornalista Daniele Mari su X l’ex difensore e capitano dell’Inter ha risposto in diretta chiarendo: “Allora non credo Cardinale parlasse dell’Inter perchè i nerazzurri hanno vinto uno scudetto (quello di Conte), poi è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, ha vinto 5 coppe, ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto”, ha concluso cosi l’opinionista ormai.

Insomma un messaggio chiaro e quasi una risposta che sa di frecciata ai vertici rossoneri, piuttosto criptici e poco chiari talvolta con queste dichiarazioni.