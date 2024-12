Calciomercato: l’ex Milan può tornare a gennaio, la notizia dalla Spagna

Il calciomercato del Milan si infiamma, con i rumors che arrivano anche dall’estero, dopo le voci che sono circolate di recente.

Ci sono stati alcuni infortuni che hanno acceso un dibattito, legato a chi ha il Milan come alternativa tra il centrocampo e l’attacco. I rossoneri con lo Stella Rossa sono stati costretti al doppio stop forzato, che ha portato alla doppia sostituzione nel giro di poco tempo. E ci sono alcuni giocatori, proprio in quella parte di campo coinvolta sull’infortunio e che in generale potrebbero far comodo a Fonseca, che fanno al caso del Milan. Di nuovo.

Il futuro può arrivare dal passato ed è dall’estero, precisamente dalla Spagna, che fichajes.net riporta le ultime notizie di calciomercato in casa Milan, col possibile ritorno a casa per uno dei calciatori che ha vinto lo Scudetto in rossonero, il diciannovesimo della storia rossonera.

Calciomercato: colpo a gennaio per il Milan, sarebbe un ritorno

Ha vinto lo Scudetto col Milan e potrebbe tornare per cercare di vincerne un altro. Da quando ha lasciato il club rossonero ha vissuto alti e bassi e gli stessi “alti” potrebbe trovarli al Milan, dove tornerebbe titolare indiscusso, al centro del progetto, e ancor più “maturo” di prima.

I rossoneri quando lo presero, gli permisero di raggiungere vette importantissime, fino allo Scudetto vinto appunto, che ha portato poi alla cessione a cifre importanti.

Da quando è andato via, con Stefano Pioli anche nella passata stagione, le cose non sono andate benissimo. Ma occhio perché, dopo i rumors recenti circolati sul suo conto, sono emerse delle nuove e questa volta dalla Spagna, dove riportano le ultime notizie in merito all’ipotesi del ritorno di Sandro Tonali al Milan.

Milan, ritorno possibile in rossonero: le ultime

In un primo momento erano emerse voci dall’Italia, con in realtà Sandro Tonali che sta bene in Inghilterra. Chiaro che una chiamata in Serie A e ad altissimi livelli, potrebbe far vacillare le idee dello stesso Tonali, se si considera il legame col Milan e il prestigio di poter giocare titolare in Serie A, nel suo Paese. Oltre all’ex 8 rossonero, sempre dalla Spagna, svelano anche l’ipotesi di un ritorno per Brahim Diaz, altro calciatore legatissimo all’ambiente rossonero.

Non solo Tonali: spunta una doppia ipotesi

C’è anche Brahim Diaz tra i rumors di mercato del Milan, in un possibile ritorno in rossonero. Oltre a Tonali, la possibilità di vedere di nuovo quello che era uno dei talenti più importanti del periodo vissuto in rossonero, tanto da affidargli la dieci della squadra che, oggi, è sulle spalle di Rafa Leao.