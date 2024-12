Calciomercato Milan, il big è in uscita: Furlani prepara la cessione

Il big rossonero è sempre più vicino all’uscio della porta di casa Milan: Furlani pronto a dare il via libera per la cessione.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato invernale e il Milan starebbe continuando la propria fase di studio per capire su quali innesti puntare a gennaio per innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Paulo Fonseca. La società lombarda avrebbe le idee molto chiare e sarebbero quelle di inserire in rosa un nuovo rinforzo a centrocampo, in modo da far tirare il fiato ogni tanto a Fofana, e aggiungere sulla catena di sinistra un vice di Theo Hernandez.

Tuttavia, il mercato in entrata del club rossonero sarebbe legato alle operazioni in uscita. Tra quelli che potrebbero mettere fine alla loro avventura in maglia rossonero, c’è Fikayo Tomori. Il difensore inglese ex Chelsea è sempre più meno presente nei piani tecnici tattici di mister Paulo Fonseca, il che lo rende un giocatore sacrificabile in caso di invitanti offerte. Qualora arrivasse la giusta proposta, la società rossonera potrebbe decidere di lasciare partire il giocatore, mettendo fine alla sua avventura a Milano.

Tomori ai saluti: la cessione può concretizzarsi già a gennaio

Da eroe dello Scudetto del 2022 a quasi esubero della rosa, la parola discendente di Fikayo Tomori è sotto gli occhi di tutti. Quello che era un pilastro portante della difesa di Pioli, è diventato un elemento non così essenziale per Paulo Fonseca. Tanto che il Milan starebbe maturando sempre più l’idea di cederlo già a gennaio. Il calciatore classe 1997, legato al Diavolo da un contratto da 3,5 milioni di euro netti annui sino al 30 giugno 2027, ha perso credito nelle scelte del tecnico, finendo in fondo alle gerarchie. Non a caso, Fonseca preferisce la coppia Thiaw-Gabbia.

Secondo il quotidiano ‘TuttoSport’, a stretto giro potrebbe riprendere forma l’asse Milano-Torino. Dopo Kalulu, la Juventus vorrebbe assicurarsi dal club rossonero anche Fikayo Tomori. La società bianconera è alla ricerca di un centrale e l’ex Chelsea sarebbe uno dei principali obiettivi nella lista. Cristiano Giuntoli, così come fatto con Kalulu, vorrebbe provare ad improntare la trattativa sulla base di una nuova operazione in prestito con diritto di riscatto. Quindi, c’è la seria possibilità che il calciatore inglese lasci Milano già a gennaio.

Una buona occasione per parlare del futuro di Tomori potrebbe essere la prossima semifinale di Supercoppa Italiana, che andrà in scena in Arabia Saudita. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad incontrare la dirigenza rossonera a margine della sfida Juventus-Milan, in programma venerdì 3 gennaio. Torino, però, non è l’unica strada percorribile per Tomori. Una delle opzioni che starebbe valutando il difensore sarebbe il ritorno a casa, o meglio, in Premier League. A renderlo possibile sono le diverse squadre inglesi che starebbero manifestando un forte interesse per Tomori. All’ex Chelsea sarebbero arrivati degli appressamenti da parti di club come Newcastle United, Aston Villa e West Ham.