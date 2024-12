Calciomercato Milan, Terracciano ai saluti: due club sul terzino rossonero

Filippo Terracciano sarebbe prossimo dal salutare il Milan: due club di Serie A sono pronti a darsi battaglia per averlo.

Non solo in entrata, il Milan sfrutterà il mercato di gennaio anche per piazzare qualche cessione. Sono diversi gli esuberi tuttora presenti all’interno della rosa di mister Paulo Fonseca, tra questi c’è Filippo Terracciano. Il duttile terzino del club rossonero che inizialmente sembrava essersi riuscito a ritagliare un ruolo di importanza, ha perso posizioni nelle scelte tattiche del mister portoghese, finendo inevitabilmente ai margini della rosa. Ora, la cessione è possibile e sulle tracce del terzino ci sarebbero due club in particolare della Serie A.

Difatti a gennaio il Diavolo sarà sicuramente attivo sul mercato dato che le voci in uscita potrebbero essere più di una. Dunque si vende per poter finanziare anche nuovi colpi che il club dovrà mettere a segno nella sessione invernale per la propria squadra.

Terracciano ai saluti: due club di Serie A sul calciatore rossonero

Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per Filippo Terracciano. Il calciatore classe 2003 è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca, la conferma è stata l’ultima gara che ha visto impegnati i rossoneri. In occasione di Milan-Genoa, Paulo Fonseca ha deciso di affidarsi al giovane Alex Jimenez per sostituire Theo Hernandez, tenendo l’ex Hellas Verona seduto in panchina per tutta la gara.

Adesso il giocatore classe 2003 sarebbe in procinto di mettere fine alla sua avventura al Milan per una nuova esperienza in Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, Filippo Terracciano è destinato a salutare i colori rossoneri per una nuova avventura in Serie A. Sul giovane calciatore ci sarebbero due squadre nello specifico della massima serie: l’Empoli e il Monza. Per la formula dell’operazione entrambi i club starebbero pensando per la maggiore ad un prestito senza opzione di acquisto.

Dunque il giovane al Milan ad ora non ha avuto un buon impatto, ha messo in mostra poco anche se il minutaggio non è stato elevatissimo. Solo 359 minuti giocati in campionato in questo inizio di stagione e adesso con altri a scavalcarlo nella gerarchia potrebbe lasciare Milano per seguire le orme di un prestito come già avvenuto con altri talenti del Milan. In una squadra di media classifica infatti l’ex Hellas Verona potrebbe ritrovare la sua dimensione calcistica e potrebbe fare bene al suo futuro.