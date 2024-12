Cambio ruolo per Reijnders, Fonseca può sorridere: svolta Milan

Paulo Fonseca prova a dare una svolta ai rossoneri, la chiave può essere il posizionamento di Tijjani Reijnders in mezzo al campo.

Il Milan ha battuto il Verona al Bentegodi ed è tornato alla vittoria che mancava in campionato. Fonseca ha distanziato le voci di mercato e gli spauracchi in panchina, almeno per il momento. Le parole di Ibra circa la totale fiducia in Fonseca non sembrano esser state totalmente convincenti. Il Diavolo in questa stagione ha fornito alcune prove molto convincenti, come quella contro l’Inter e quella contro il Real Madrid. Così come altre parecchio deludenti.

I tifosi non riescono a capire quale sia la reale identità del club in Via Aldo Rossi. Questo Milan è ancora un punto interrogativo, un cantiere in costruzione. Il tempo per costruire però è finito da un po’, i rossoneri devono capire come fare a recuperare la miriade di punti che la distanziano dalle concorrenti. Un punto a favore di Fonseca è certamente la gara in meno, il Milan dovrà giocare a Bologna contro i rossoblu. Un altro tassello vincente potrebbe essere il ruolo di Reijnders.

De Grandis a Sky esalta Reijnders: “restituisce al Milan quella capacità di essere squadra”

Tijjani Reijnders è senza ombra di dubbio l’uomo più in forma del Milan e tra quelli più in forma di tutto il campionato di Serie A. L’olandese è una manna dal cielo per questo Milan in netta difficoltà, i punti di distanza dalla prima sono parecchio ma rimane ancora la possibilità di agguantare una tra le prime quattro forze del campionato. Contro il Verona ha giocato in una posizione più offensiva rispetto alle gare antecedenti.

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nello studio di Sky Sport 24 dopo il triplice fischio della gara tra Hellas Verona e Milan al Bentegodi. In particolare il collega si è concentrato sulla posizione di Tijjani Reijnders, decisivo per l’ennesima volta in questa stagione.

Le parole di De Grandis su Reijnders: “Infortunio Leao? Un problema in più, sono convinto che Leao serve al Milan: salta l’uomo e va via di forza sulla fascia. Penso possa essere importante il recupero di Bennacer: oggi Reijnders giocando più avanti, nel gol, fa segno per il passaggio a Fofana. Nella posizione di mezzala avanzata punta la porta e può darti equilibrio. Restituisce al Milan quella capacità di essere squadra che non ha quando gioca con quattro attaccanti“.