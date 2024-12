Capello snobba Pulisic: sorpresa Milan, le parole in diretta spiazzano tutti

Nel match di questa sera tra Milan e Stella Rossa mancherà Christian Pulisic. Le ultime parole sull’americano sorprendono davvero tutti.

Comincerà in questi minuti la sfida valida per il terzultimo turno di Champions League tra Milan e Stella Rossa e il club rossonero ha davvero una grande opportunità in chiave qualificazione. Per l’occasione non ci sarà la stella rossonera Christian Pulisic, ko dopo il recente infortunio nell’ultima di serie A contro l’Atalanta.

Un’assenza piuttosto pesante visto che parliamo del giocatore che – insieme a Rafa Leao – è di maggior qualità all’interno della rosa e questa situazione preoccupa e non poco tutti i tifosi rossoneri. Al suo posto Fonseca schiererà il centrocampista inglese Ruben Loftus Cheek che sicuramente darà meno qualità ma proverà a dare maggiore quantità nel corso della sfida. Insomma il Milan è alle prese con un problema non da poco e il giocatore dovrebbe rientrare tra il 29 Dicembre contro la Roma o eventualmente in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Nel corso del pre gara l’ex tecnico rossonero Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato del match dando una piccola frecciata e spiegando che non reputa l’americano il giocatore più importante nella rosa del club. O meglio alcuni l’hanno interpretata in questo modo.

Milan e Pulisic, Capello lo ha svelato in diretta

Parlando nel pre gara del match Capello ha sottolineato: “Pulisic è un giocatore importante, crea spazi a Morata in area ed è uno che rompe il gioco e sa come inserirsi all’interno della gara”. Poi però ha proseguito ed ha spiegato il suo pensiero dichiarando: “Pulisic è il più importante? Beh per me Fofana e Reijnders lo sono di più, sono giocatori più importanti perchè danno equilibrio“, la spiegazione del tecnico.

E i tifosi rossoneri hanno grande paura perchè il Milan ha il calendario piuttosto agevole nelle prossime gare e sperano che la squadra non stecchi queste opportunità, sia in Champions League che in campionato dove gli impegni contro Genoa e Verona sono molto importanti per provare ad avvicinare la zona Champions, al momento piuttosto distante.

Il Milan ha evidenziato in generale che ha diverse problematiche in tutti i reparti quando si tratta di vedere rincalzi e lo abbiamo visto con le assenze di Theo Hernandez e Reijnders contro il Napoli. Staremo a vedere come la squadra gestirà l’assenza di Pulisic.