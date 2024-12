Champions League, i numeri sorridono al Milan: Fonseca può ben sperare

I dati statistici sul Milan in Champions League sono inconfutabili: Paulo Fonseca può ben sperare.

C’è voglia di rivalsa in casa Milan. Dopo la batosta incassata a Bergamo contro l’Atalanta, arrivata in seguito a ben 7 risultati utili di fila, la squadra di Paulo Fonseca domani sera avrà l’opportunità di riscattarsi sul palcoscenico della Champions League. I rossoneri saranno di scena in quel di San Siro, dove ospiteranno la Stella Rossa. Sarà vietato sbagliare domani per il Milan, reduce da tre vittorie di fila in ambito europeo.

La formazione di Fonseca vuole siglare il poker di vittorie consecutive in Champions League per continuare a scalare la mega classifica e alimentare le proprie ambizioni in chiave qualificazione. Anche i numeri sembrano essere dalla parte dei rossoneri, così come rivelato da Opta.

I numeri non mentono: Fonseca può ben sperare

Il Milan avrebbe dalla sua parte anche dei numeri statistici alquanto inequivocabili. Secondo quanto emerso dai dati Opta, la squadra di Paulo Fonseca ha il 36,42% di probabilità di entrare a far parte delle prime otto della Champions League. Mentre la probabilità di accedere ai playoff è pari al 62,93%. La percentuale di eliminazione dalla competizione, invece, è dello 0,65%.

Il Milan di Paulo Fonseca è attualmente 16esima nella super classifica, con 9 punti messi a segno (alla pari con Atletico, Benfica e Bayern). Una posizione che la squadra rossonera si è guadagnata grazie alle tre vittoria di fila ottenute contro Club Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava e quanto pare pare la qualificazione è comunque vicina secondo i dati statistici.

Il Diavolo ha buone chance di qualificarsi alla fase successiva senza passare attraverso i playoff, avendo un calendario agevole sulla carta. Dopo la Stella Rossa, il Milan di Fonseca si giocherà il proprio futuro in Champions nei match con Girona e Dinamo Zagabria. L’ultimo posto a disposizione per accedere direttamente agli ottavi di finale dista appena un punto.

Dunque domani sera il Milan dovrà mettere un altro mattoncino alla propria scalata vincendo contro la Stella Rossa, sperando nella forza dei numeri infatti Fonseca dovrà far arrivare la propria squadra tra le prime otto in modo tale da scongiurare i play-off che possono sempre rivelarsi più difficili del solito nelle competizioni europee. In caso di eliminazione sicuramente l’ex Roma fallirebbe un obiettivo di vitale importanza per il Diavolo in questo momento delicato della stagione.