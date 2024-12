Chukwueze verso l’addio? Una squadra in particolare vorrebbe il giocatore

Ci sono novità sull’esterno nigeriano. Il giocatore è considerato quasi un flop adesso e il Milan inizia ad avere dubbi sulla sua permanenza al club.

Il Milan porta avanti una stagione piena di dubbi dove i risultati non riescono ad arrivare con costanza. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha bisogno di uno scossone e c’è bisogno che arrivino risultati a Casa Milan per poter credere ancora nel progetto e iniziare poi con la carica giusta il 2025 che altrimenti inizierebbe in modo molto amaro per il diavolo.

Intanto al giro di boa di fine anno il club inizia a tirare le somme sulla nuova stagione giocata fino ad ora. Tra giocatori che si sono imposti e che sono bocciati, troviamo altri che invece non rendono come dovrebbero e con Fonseca in panchina come ben sappiamo ora tutti sono discutibili nei loro ruoli. Tra questi Chukwueze. Il Milan ci ha investito tanto su di lui ma non sta tornando nulla da parte del nigeriano, ora c’è la novità sul mercato per l’esterno.

Milan, Chukwueze prossimo all’addio? C’è una pretendente

Tra i volti “flop” del Milan in questa stagione, se così vogliamo chiamarli, troviamo sicuramente il nome di alcuni big. Theo non sta rendendo come dovrebbe, così come Morata o Leao. Se si tratta di nuovi acquisti infatti il dato è preoccupante. Su tutti Samu Chukwueze non è stato all’altezza, fin’ora, della cifra sborsata per lui.

Un investimento che per il Milan non ha fruttato nulla di buono e ora si parla concretamente di flop perché Chukwu al Milan non è il Chukwu visto al Villarreal pochi mesi addietro. Dunque è probabile che ci sia un addio? Il Milan potrebbe lasciarlo andare il prima possibile per evitare una svalutazione enorme del giocatore e come riprota Fanatik c’è una squadra su di lui.

Si tratta della squadra turca Besiktas che nel nigeriano evidentemente vede una buona pedina per il campionato turco. Dunque i prossimi mesi saranno importanti per il suo futuro e nonostante non possano mai rientrare i 28 milioni sborsati per lui qualcosa può ancora entrare ancora nelle tasche rossonere.

Se le prossime gare del nigeriano saranno sulla falsariga delle ultime di questo anno e non solo a gennaio potrebbero esserci già colpi di scena sul mercato per l’esterno. Intanto il club di Via Aldo Rossi monitora la situazione per eventuali colpi di scena.