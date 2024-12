“Ci mette sempre la faccia”: Milan, l’ex rossonero va controtendenza e difende Ibrahimovic

Un ex calciatore rossonero prende le difese di Ibra dopo diverse critiche per via della sua gestione, tifosi increduli dalle parole

Il Milan non si trova in uno dei suoi momenti migliori della propria storia, con una stagione non cominciata come sperato: i rossoneri si trovano ben distanti dalle zone calde di classifica.

Nelle ultime settimane a Milanello e non solo, si respira un’aria rarefatta quasi mai vista, con contestazioni continue dei tifosi rossoneri anche durante la cerimonia prima e cena poi dei 125 anni di storia del Milan. Fonseca ha ribadito la voglia di fare bene e cercare risultati positivi, ma sarà difficile mettere la piazza dalla propria parte.

La colpa però i tifosi non la gettano sul tecnico, ma bensì sulla gestione della società sulla stagione attuale: alcune scelte importanti, anche riguardanti il calciomercato, hanno contribuito a diverse critiche ben pesanti, soprattutto nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic.

L’ex attaccante rossonero è spesso soggetto a critiche per via del suo nuovo ruolo all’interno della società, ancora non ben chiaro alla maggior parte dei tifosi.

Insieme a Furlani e Moncada, il dirigente lavora per condurre il Milan in alto, ma i risultati al momento non sono quelli voluti.

Dopo cori e voglia di certezze, i tifosi non aspettano altro che vincere: il calendario del Milan per le prossime partite è altalenante. Domani i rossoneri saranno impegnati a Verona, successivamente le sfide con Roma in campionato e Juve in Supercoppa.

Cassano difende Ibra in diretta: le sue parole

Antonio Cassano è tornato a far parlare di sé attraverso delle parole rivolte verso il suo ex compagno di squadra, Ibrahimovic. I due hanno giocato insieme dal gennaio 2011 al giugno 2012.

L’ex attaccante ha difeso il dirigente dalle critiche ricevute: “In questo momento ha le spalle larghe e si prende le responsabilità. Ci mette la faccia, qualcuno lo fischia ma lui se ne sbatte il ca**o” – dice Cassano durante la trasmissione di ‘Viva el Futbol‘ su Twitch.

“Ibra lo conosco fin troppo bene, spesso lo sento. Si sta prendendo le responsabilità che dovrebbero essere del Presidente o delle persone che stanno sopra di lui ” – dice Cassano.

Parole dure ma di conforto per il suo ex collega quelle delle da Cassano, che lasciano i tifosi rossoneri dubbiosi: il vero problema del Milan è veramente Ibra?

Cassano attraverso le sue parole ha fatto capire che la responsabilità è di altre persone all’interno della squadra rossonera.