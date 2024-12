Clamoroso Milan, Fonseca rischia grosso: decisione pesantissima in arrivo

Futuro nerissimo per Paulo Fonseca che adesso rischia davvero grosso. Le notizie riguardo l’allenatore del Milan sono tutt’altro che promettenti.

Non sono sicuramente state (e non continuando ad esserlo) delle ore semplici per il Milan. Venerdì sera i Rossoneri sono usciti sconfitti dal Gewiss Stadium per mano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il K.O. di Bergamo ha definitivamente estromesso il Diavolo dalla corsa Scudetto, che ora dovrà recuperare terreno sulle avversarie per non rischiare di dire addio persino alla zona Champions League.

La sconfitta di due giorni fa è arrivata al termine di una prestazione tutt’altro che insufficiente, con la squadra che è però calata drasticamente nei minuti finali concedendo un gol evitabilissimo quasi allo scadere. Al centro delle critiche è ovviamente finito ancora una volta Paulo Fonseca, ma non solo per quanto fatto vedere in campo.

Nel post partita, infatti, il tecnico rossonero si è pesantemente scagliato contro l’arbitro della gara Federico La Penna, accusandolo di una direzione unilaterale che ha inciso poi sul risultato finale. A far andare su tutte le furie il portoghese è stata soprattutto la decisione di assegnare il primo gol a De Keteleare nonostante una spinta a due mani ai danni di Theo Hernandez. Le parole di Fonseca, però, sono andate ben oltre le semplici proteste.

Guai in vista per Fonseca: ipotesi squalifica dopo le sue dichiarazioni

Subito dopo il triplice fischio, in diretta tv, il tecnico rossonero ha fortemente criticato La Penna, andando un po’ troppo oltre: “Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders… Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito“. La Procura Federale avrebbe già aperto un fascicolo e, secondo il Corriere dello Sport, il rischio sarebbe quello di una squalifica per Fonseca.

Molto probabile, dunque, che oltre ad una semplice multa possa arrivare anche una squalifica di almeno una giornata. Ad aggravare la situazione è stato, inoltre, il giorno in cui Fonseca si è reso protagonista di questa uscita. Proprio in questo turno di Serie A, infatti, gli arbitri hanno indetto una manifestazione di sostegno contro la violenza sulla classe arbitrale, soprattutto per quanto riguarda le categorie inferiori.

Nelle prossime ore, quindi, arriverà la decisione finale su Fonseca che, però, rischia davvero grosso. L’ipotesi squalifica è sicuramente molto concreta, con la speranza che si possa trattare di una sola giornata di stop.