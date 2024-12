Clamoroso Milan, mistero sul rossonero: secondo il medico non può giocare

Arrivano clamorose indiscrezioni riguardanti un giocatore del Milan, mistero intorno al giocatore e alle parole del medico.

Nella Milano rossonera le attenzioni sono soprattutto sulla partita di Coppa Italia di questa sera. Negli ottavi di finale il Diavolo ospiterà a San Siro il Sassuolo che al momento è in testa alla classifica di Serie B. La squadra che vincerà questa sera affronterà poi ai quarti una tra Roma e Sampdoria. La squadra di Fonseca arriva da sei risultati utili consecutivi e ha il dovere di mantenere questo trend positivo anche contro i nero-verdi. Il 3-0 inflitto all’Empoli sabato ha dato un ulteriore iniezione di fiducia, ma il Milan non deve abbassare la guardia.

Fin troppe volte da inizio stagione i Rossoneri sono incappati in passi falsi e ora che le cose sembrano migliorare non si può sbagliare. Con il Sassuolo serve quindi una prestazione solida a livello difensivo e una vittoria convincente nonostante l’ampio turnover. All’orizzonte infatti ci sono le delicate sfide contro Atalanta in campionato e Stella Rossa in Champions, in cui il Milan dovrà dimostrare di essere una squadra competitiva. Nelle ultime ore però sono arrivate alcune indiscrezioni che portano un alone di mistero intorno a un giocatore rossonero.

Milan, clamorosa indiscrezione: Pavlovic non idoneo a giocare

La Serie A nelle ultime ore è rimasta in apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, vittima di un malore durante Fiorentina-Inter. Al momento il giocatore si è ripreso e in merito alla situazione ha parlato Ivo Pulcini, attuale responsabile medico della Lazio. Il dottore poi, ai microfoni de Il Messaggero, ha annunciato che in passato ha ritenuto non idoneo a giocare un attuale giocatore di A. Negli ultimi minuti poi l’indiscrezione sul social X da parte di Nicolò Schira, secondo il quale si tratterebbe del difensore del Milan Strahinja Pavlovic.

Il giornalista infatti ha scritto che si tratterebbe del giocatore serbo, vicino proprio alla Lazio nel 2019. Schira ha poi riportato le parole dell’allora DS biancoceleste Igli Tare: “Trovammo subito l’accordo ma purtroppo non passò le visite, il medico non diede il via libera“. Pulcini inoltre, che ricordiamo non ha fatto alcun nome, ha affermato a Il Messaggero che ai tempi il giocatore in questione è stato visitato tre volte in cliniche diverse senza mai ottenere l’idoneità.

Un vero e proprio mistero quindi quello intorno a Pavlovic, che in estate è stato acquistato dal Milan per 18 milioni di euro. Nel frattempo il giocatore si prepara alla sfida di questa sera che con tutta probabilità lo vedrà partire titolare nel centro della difesa, in coppia con Tomori.