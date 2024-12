Clamoroso Milan, un senatore può salutare: tre nomi per rimpiazzare l’eroe dello scudetto

Aria di addio per uno dei senatori del Milan. Il calciatore potrebbe dire addio al Diavolo. La dirigenza rossonera ha già in mente tre nomi per il sostituto.

A contribuire alla mancanza di continuità di risultati e di prestazioni di questo Milan è in primis l’incostanza di molti dei calciatori della rosa di Paulo Fonseca. Buona parte dell’organico, persino i calciatori simbolo come Theo Hernandez, Rafael Leao, Fikayo Tomori, sta faticando a trovare un rendimento che si mantenga su livelli alti. Fino ad ora le note liete, ma soprattutto continue, di questo Diavolo sono state Fofana, Reijnders, Pulisic e Gabbia.

Per ingranare una marcia superiore, Fonseca deve ritrovare il primo possibile i suoi senatori, per evitare di incappare in nuovi passaggi a vuoto e poter competere ad alti livelli. Per alcuni calciatori, in particolare Rafael Leao, il tecnico ha pensato ad un trattamento ad hoc. Le panchine punitive tra metà ottobre e inizio novembre sembrano esser servite all’asso portoghese, che piano piano sta ritrovando sè stesso anche in chiave realizzativa.

Altri interpreti, invece, non beneficiano al massimo della politica adottata da Paulo Fonseca. Uno di questi è Fikayo Tomori, che ha perso il posto da titolare e ora rischia addirittura la cessione secondo “Calciomercato.com“.

Mercato Milan, cessione possibile per Tomori: il difensore può partire, la società prepara il sostituto

Il Tomori attuale appare lontano parente del difensore che blindò la porta di Mike Maignan nell’annata 2021-22, terminata in maniera trionfale con lo scudetto vinto a Reggio Emilia all’ultima giornata. Visto il rendimento recente, in via Aldo Rossi la cessione non è più un sentiero da escludere. L’ex Chelsea potrebbe infatti fare ritorno in patria, in Premier League, con la squadra di mercato rossonera che rifletterebbe su un nuovo acquisto, rigorosamente in prospettiva.

Lo scouting Geoffrey Moncada ha segnalato tredue talenti che si stanno mettendo in mostra rispettivamente in Liga, Ligue 1 e in Liga portoghese. Il primo, Cristhian Mosquera, classe 2004 attualmente in forza al Valencia, che convince la società rossonera per la struttura fisica ma anche per buone doti in impostazione dal basso. Secondo possibile innesto, invece, dal LOSC Lille, che porta il nome di Bafodè Diakitè, di tre anni più “anziano” di Mosquera ma che già conosce gli schemi e l’idea di gioco di Paulo Fonseca, già suo allenatore nella passata scorsa.

Ultimo, ma non per importanza, Ousmane Diomande, il quale secondo la dirigenza rossonera è già in possesso delle stimmate del campione. Tutti e tre si candidano per sopperire ad un’eventuale partenza di uno degli indiscussi protagonisti dello scudetto di Pioli.