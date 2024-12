Colpo Milan, c’è la conferma ufficiale: può arrivare a gennaio

Il Milan prepara il colpo per gennaio. In via Aldo Rossi si intensifica la pista che porta al calciatore, il quale potrebbe lasciare la sua squadra il prossimo mese.

Non ci si ferma mai a Milanello. Dopo l’affermazione casalinga di sabato contro l’Empoli, il Milan torna in campo questa sera per fare il suo esordio in Coppa Italia, nuovamente a “San Siro”. Alla “Scala del calcio” arriva il Sassuolo di Fabio Grosso che, dopo la retrocessione della passata stagione, ha fretta di tornare nella massima serie. I neroverdi sono primi nel campionato cadetto e vogliono misurarsi con una big di Serie A e, perchè no, provare il colpo grosso.

Non sono dello stesso avviso Leao e soci, che vogliono tornare ad alzare un trofeo entro giugno 2025. Per rinsaldare una rosa che presenta ancora qualche lacuna, la dirigenza rossonera si sta muovendo per regalare a Fonseca almeno un innesto nel mercato di gennaio. Il mirino della squadra di mercato è puntato sul reparto di centrocampo, ancora in attesa del rientro di Ismael Bennacer.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Reda Belahyane, ma altri nomi impiegabili come vice-Fofana circolano in via Aldo Rossi.

Milan, caccia al vice Fofana: il centrocampista può partire a gennaio

Come riportato da “La Repubblica”, il piano B della società rossonera è Warren Bondo, mediano classe 2003 del Monza. Secondo il quotidiano le possibilità di un addio alla formazione di Alessandro Nesta e di un accasamento a pochi chilometri dalla città brianzola sono in netta ascesa. Il francese, che nel febbraio scorso segnò il 3-2 decisivo nella vittoria dei biancorossi ai danni del Milan di Stefano Pioli, è da tempo nei radar del Diavolo.

Già due anni fa, nel 2022, i piani alti rossoneri erano vicini ad ingaggiare Bondo al termine del contratto con il Nancy. La trattativa sfumò solo successivamente, nel momento in cui il Monza, fresco di promozione in Serie A, decise di acquistarlo. Dopo un prestito semestrale alla Reggina, il ritorno in Brianza nell’estate 2023. Da lì una crescita sempre costante così come l’impiego da parte di Palladino prima e Nesta poi.

Ora, dopo 42 presenze in biancorosso condite da un gol e un assist, potrebbe essere arrivato il momento del grande salto per il classe 2003, che già dal prossimo mese potrebbe entrare nelle gerarchie di Fonseca, il quale necessita di una coperta un po’ più lunga per la risalita in Serie A e del prosieguo del cammino in Champions, senza dimenticare Coppa Italia e Supercoppa.