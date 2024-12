Con Tomori verso l’addio il Milan punta a questi giocatori: tre le opzioni sul piatto!

L’addio di Tomori porta il Milan a ragionare su diversi colpi per sostituire il centrale inglese, ora il calciomercato entrerà nel vivo.

Il Milan è già al lavoro per affrontare il mercato della prossima stagione, che dovrà sicuramente essere migliore rispetto a quello messo in atto per quest’annata. Sono state molte le contestazioni da parte dei tifosi rossoneri in merito al mercato effettuato dalla dirigenza, sia in entrata che in uscita.

Furlani, Moncada e Ibrahimovic a breve si siederanno a tavolo con Fonseca per discutere degli innesti e le occasioni di mercato che si presenteranno già in questa sessione invernale, per cercare di salvare una stagione cominciata nel peggiore dei modi ed una posizione per accedere alla prossima Champions League già lontana 8 punti.

Non solo colpi imminenti, il Milan lavora attentamente anche in vista della nuova stagione, con la speranza di raggiungere quanto meno i risultati minimi sperati e desiderati.

Sul taccuino della dirigenza ci sono diversi calciatori che potrebbero andare via, anche perché non rientrano perfettamente nelle idee tecniche e tattiche dello scacchiere di Fonseca: uno tra tutti, Tomori.

Per questo motivo Tomori potrebbe lasciare anzitempo i rossoneri rispetto al suo contratto attuale, in scadenza nel 2027. Sul piatto ci sono diversi nomi interessanti, tra cui uno in particolare che rispecchia l’identikit ideale richiesto dal tecnico, si tratta di un calciatore che fa gola a tutti i migliori club d’Europa.

La storia d’amore tra il Milan e Tomori è giunta ormai al capolinea, con le parti che si ringraziano ma sono propense ad andare avanti l’uno senza l’altro.

Milan, per il post Tomori si segue Diomande: altri due nomi sul taccuino

Il centrale inglese è ormai un lontano parente di quello approdato al Milan alcune stagioni fa ed ora a lui viene preferito sempre uno tra Thiaw e Gabbia, che mostrano più qualità e sicurezze.

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan ha messo gli occhi da diverso tempo su Ousmane Diomande, centrale ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona.

Il difensore in questione però non è il solo della lista, anche per via del suo mercato ricco di squadre importanti: si può leggere di come, in caso di addio di Tomori, il primo candidato è Mosquera, classe ’04 del Valencia.

Inoltre, risulta esserci anche un interesse concreto per Bafondé Diakité, ’01 del Lille ed ex calciatore proprio di Fonseca. Il Milan aspetta un’offerta per Tomori, in modo tale da piazzare il colpo: il prezzo si aggira attorno i 25 milioni di euro e su di lui ci sono Napoli e Juventus in Italia e club di Premier.