Concorrenza sfrenata per Tomori? Non c’è solo la Juventus e il Milan fissa il prezzo

Il difensore inglese sembra non avere più spazio né futuro in questo Milan. Su tutte c’è la Juventus ma non solo, potrebbe tornare in Premier?.

Questo è un Milan con certamente delle crisi di identità. La squadra di Paulo Fonseca non ha ancora un punto cardine, nessun giocatore è sicuro del proprio posto eccetto qualcuno e la squadra sembra spesso essere in balia delle onde di questo campionato. In queste settimane dovrebbe tornare intanto un giocatore che è stato importante e potrebbe continuare ad esserlo se in buone condizioni fisiche: Isma Bennacer.

La dirigenza rossonera però deve attivarsi anche sul fronte del calciomercato dato che in uscita e in entrata potrebbero esserci delle novità. Difatti i nomi di Calabria, Chukwueze e non solo sono i più discussi, ma anche Fikayo Tomori non è più certo del suo futuro al Milan nonostante il grande contributo offerto fino alla vittoria Scudetto e dopo. Ora le sue prestazioni vanno scemando ed ecco le sirene di altri club a cui il Milan potrebbe cedere con l’offerta giusta.

Mercato Milan, non solo la Juventus: su Tomori anche la Premier League

Il club di Via Aldo Rossi nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe cambiare molte carte in tavola. In entrata le idee non sono ancora chiarissime ma in uscita forse qualche novità potrebbe già esserci a gennaio.

Calabria, Chukwueze, Terracciano e ora anche Fikayo Tomori. Il Milan è pronto a dare via alcune pedine che sono state anche importanti per il club. Sul difensore inglese c’è la Juventus su tutte che sulla pista del buon colpo Kalulu di pochi mesi fa potrebbe ripercorrere la tratta Milano-Torino per la gioia della propria difesa.

Come riporta Sportmediaset però non c’è solo la Juve, anche la Premier League torna su di lui, più precisamente l’attuale club di Toanli. Il Newcastle difatti vorrebbe il difensore rossonero per il proprio reparto e Tomori così potrebbe anche tornare nuovamente nel campionato inglese dove ha già militato col Chelsea e non solo.

Il Milan intanto fissa il proprio prezzo: non si scende al di sotto dei 30 milioni di euro. Sulla Juventus i rossoneri alzano il muro intanto e magari dopo l’affare di Tonali con i magpies il Milan potrebbe affidarsi di nuovo al club di Newcastle per concludere positivamente questo possibile affare intascando una buona somma.