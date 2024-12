Contro il Verona Fonseca ne riconferma due a sorpresa: ancora panchina per il big

La sfida contro il Verona si terrà tra due giorni ma Fonseca sembra abbia già deciso su due giocatori, il big invece torna in panchina.

Il Milan dovrà tenere testa alle ultime due partite di campionato in un clima di fuoco tra tifoseria e club. L’Hellas Verona e la Roma dovranno essere superati senza problemi e Fonseca, in caso di esito negativo, è sempre più in dubbio.

L’allenatore portoghese in questa stagione ci sta dimostrando come non ci siano gerarchie ed ognuno è messo in dubbio, anche il più indispensabile di tutti. Lo abbiamo visto prima con Leao, ma anche con Calabria ed altri. Intanto sembra che alcune idee, per la sfida di venerdì, siano già chiare.

I baby talenti verso la riconferma, Theo verso un’altra panchina

Prima la cura toccata a Leao, ora tocca invece a Theo Hernandez. Fonseca vuole dimostrare a tutti i giocatori che nessuno è indispenabile e senza la motivazione giusta ci si può accomodare in panchina. Contro il Verona difatti il tecnico sembra avere le idee chiare.

Come riporta Sky Sport potrebbero tornare nuovamente titolari Alex Jimenez e Liberali. Lo spagnolo ha fatto una buona gara col Genoa, Liberali invece ha dimostrato di avere un certo lustro. La presenza di Jimenez intanto rispedisce Theo in panchina che ora sta subendo la cura alla Leao, sperando torni meglio di prima nel 2025.

In attacco tra i baby potrebbe esserci anche la sorpresa Camarda dato che è ballottaggio a tre con Abraham e Morata che a livello di numeri stanno sicuremante deficitando.