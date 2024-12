Convocati Milan per la Supercoppa: doppia assenza

I convocati di Conceicao per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: due rientri importanti ma anche due assenze pesanti, i dettagli

Il Milan è partito per l’Arabia Saudita dove, il prossimo 3 gennaio, affronterà la Juventus in semifinale. La finale è, invece, in programma il 6 gennaio (contro Inter o Atalanta).

Da ieri è iniziata ufficialmente l’era Sergio Conceicao, scelto dalla dirigenza per sostituire Paulo Fonseca.

Alle 12:00 di oggi, quindi poco prima di partire per Riyad, è stato presentato in conferenza stampa insieme a Zlatan Ibrahimovic, che ci ha tenuto a scusarsi con Fonseca e con i tifosi.

Milan, doppia assenza per la Supercoppa

Conceicao eredita una situazione molto difficile: per il gioco, per la classifica e per la contestazione dei tifosi. A questo, poi, si aggiunge anche l’emergenza infortuni.

Tanti giocatori hanno saltato le ultime partite a causa di problemi fisici e fra questi anche elementi importanti come, ad esempio, Christian Pulisic. Fuori contro la Roma anche Rafael Leao, alle prese con un’elongazione.

I due, però, in Arabia Saudita ci saranno: entrambi sono partiti regolarmente con la squadra, anche se questo non significa che sono già pronti per giocare contro la Juventus fra tre giorni.

Non ce l’hanno fatta, invece, altri due giocatori, che sono gli unici a non esser stati convocati: si tratta di Noah Okafor, infortunatosi dopo Milan-Genoa, e Samuel Chukwueze, che ha accusato un problema – che sembra piuttosto serio – nell’ultimo match con la Roma.

Sono fra i convocati anche Loftus-Cheek e Musah, gli altri due alle prese con problemi fisici in queste settimane.

Alla prima squadra si sono poi aggregati anche sette giocatori del Milan Futuro: ovviamente Alex Jimenez, Francesco Camarda e Kevin Zeroli.

Gli altri quattro sono, invece: Silvano Vos, Reveyre, Davide Bartesaghi e Chaka Traoré.

Pulisic e Leao, le ultime da Milanello

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, c’è grande ottimismo per il recupero di Pulisic per la Juventus: l’americano si è allenato in gruppo prima di partire e si può quindi considerare a posto.

Da capire invece le condizioni di Leao, che proverà ad esserci ma senza forzare. Il portoghese non è ancora al meglio ma vuole aiutare la squadra a conquistare la finale.

Insomma, la situazione sta pian piano migliorando ma l’emergenza non è ancora finita. La speranza di Conceicao è di poter contare su Leao almeno a partita in corso, se dovesse essere necessario, altrimenti si spera di averlo per l’eventuale finale.