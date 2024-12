Dal Milan al Manchester City: Guardiola spaventa i rossoneri

Calciomercato Milan, anche una big inglese punta sul centrocampista olandese del Milan che ha catturato l’attenzione di Guardiola.

La situazione del Manchester City non è delle migliori, ci sono state molte, fin troppe sconfitte e la squadra sembra non riuscire a trovare la via d’uscita e l’equilibrio di un tempo.

La squadra di Guardiola è in crisi e, per questo, potrebbe affidarsi all’acquisto di nuovi giocatori che darebbero un grosso aiuto e contribuirebbero a raggiungere buoni risultati, nella lotta per i vertici della Premier League e delle competizioni europee.

Un tracollo sportivo che davvero nessuno si aspettava. Nella giornata di ieri, contro l’Aston Villa, è arrivata la terza sconfitta consecutiva e nona nelle ultime dodici partite in tutte le competizioni. Così tante sconfitte che da inizio novembre i campioni in Premier viaggiano allo stesso ritmo del Southampton ultimo in classifica

Il Manchester City sarebbe quindi pronto a gettarsi nel mercato di gennaio per trovare rinforzi che possano aiutare Guardiola a far uscire la sua squadra dal tunnel: proprio Reijnders sarebbe finito nel mirino dei Citizens.

Il Manchester City pronto a offrire 50 milioni di euro al Milan

Reijnders, con il suo gioco, rappresenta tutte le caratteristiche che farebbero proprio al caso del tecnico Guardiola, per rinforzare il centrocampo della sua squadra, dato il suo abile controllo del possesso palla e la sua qualità tecnica. Infatti, il giocatore è protagonista di una grande stagione in serie A.

Secondo quanto riportato dall Daily Star: “Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per assicurarsi Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan.“

I campioni d’Inghilterra allenati da Guardiola sarebbero pronti a offrire 50 milioni di euro per il cartellino dell’olandese. Una cifra importante, ma che non basta per far cambiare idea ai dirigenti rossoneri, che lo considerano incedibile. Reijnders è una delle note più positive di questa stagione, uno dei rossoneri che riesce sempre a dare il meglio di sè, incantando i tifosi del Milan con la sua eleganza.

Il Milan ha già trovato l’accordo per blindarlo con un nuovo contratto. La scadenza verrà prolungata di un anno da giugno 2028 al 2029 con ingaggio raddoppiato da 1,7 a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra, riferisce Calciomercato.com

Il Milan continuerà a beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, grazie ai quali i rossoneri lo pagheranno circa 4,5 milioni di euro lordi all’anno.