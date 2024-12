Dalla Juve al Milan: completa rivoluzione nella dirigenza

Lo staff dirigenziale del Milan potrebbe presto cambiare: tra saluti e nuovi arrivi, in rossonero potrebbe arrivare a sorpresa un ex Juventus.

Il Milan è ancora un cantiere aperto, anche in società e dirigenza: nei prossimi mesi il club potrebbe avere molte novità e cambiamenti in tutte le aree dell’azienda.

La dirigenza in primis potrebbe presto subire notevoli cambiamenti strutturali, con saluti sorprendenti e arrivi che spiazzerebbero tutti, anche i tifosi.

Dalla Juve al Milan: notizia a sorpresa

C’è una voce che inizia a prendere sempre più piede all’intero del mondo Milan a seguito delle indiscrezioni riportate prima da La Repubblica e poi da La Stampa. L’attuale direttore dell’area tecnica dei rossoneri, Geoffrey Moncada, è in scadenza il 30 Giugno 2025 e la dirigenza del Milan starebbe pensando a Fabio Paratici per sostituire il dirigente francese.

L’ex AD bianconero, dopo appena due anni all’interno della dirigenza del Tottenham come direttore dell’area sportiva, al momento è fermo dall’aprile 2023 a seguito delle dimissioni presentate agli Spurs a causa dell’inibizione di 30 mesi comminata dalla giustizia sportiva italiana nell’ambito del procedimento sulle plusvalenze fittizie del club bianconero.

Il dirigente italiano ha visto accolto il suo ricorso ed ha ricevuto il via libera dalla FIFA a svolgere lavori di consulenza, mentre la sua squalifica ha come scadenza il 30 Giugno, da quel momento Paratici potrà rientrare di nuovo nel mondo del calcio ricoprendo anche ruoli dirigenziali, magari di nuovo in Italia questa volta alla corte del Milan.