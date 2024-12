Derby di mercato, Inter pronta all’ennesima beffa nei confronti del Milan

La dirigenza di Viale della Liberazione è pronta all’ennesima beffa nei confronti dei cugini rossoneri, ancora una volta sul mercato.

Il Milan è reduce da un drastico cambiamento sulla propria panchina: nonostante il pareggio casalingo contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A, l’ormai ex tecnico Paulo Fonseca è stato esonerato dopo il match di San Siro, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ne ha annunciato l’esonero qualche ora più tardi dall’accaduto. Al suo posto prenderà le redini della squadra rossonera un connazionale, Sergio Conceicao. Per lui subito una sfida di alto livello, quella contro la Juventus, in cui gioca anche il figlio, in Supercoppa.

Mercato Milan, nuova beffa in arrivo? L’Inter ci prova

Le prossime settimane non saranno di certo tranquille in casa Milan, con il nuovo tecnico che dovrà imporre la propria idea di gioco in vista della seconda parte di stagione: i rossoneri devono provare a conquistare l’accesso alla seconda fase della Champions League e rientrare nella zona europea, in vista della prossima stagione.

Nel frattempo, il focus della dirigenza rossonera è centrato sul calciomercato, in particolare su un obiettivo a centrocampo: Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in forza al Torino. Da tempo la società monitora il calciatore, primo obiettivo di mercato, ma attenzione all’inserimento dell’Inter.

Come riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini, l’Inter sarebbe pronta a beffare il Milan per l’ennesima volta sul fronte calciomercato: i nerazzurri si sarebbero inseriti sul centrocampista italiano di proprietà del Torino, che chiede circa 30 milioni di euro. La concorrenza è molto alta, tanto che su Ricci ci sono anche club esteri, soprattutto di Premier League.

Derby di mercato, una storia già vista

Il Milan è avvisato: l’Inter tenterà ancora una volta la beffa, e non sarebbe la prima considerato il recente passato. Nelle ultime sessioni estive, la dirigenza di Viale della Liberazione è riuscita ad accaparrarsi Marcus Thuram e Mehdi Taremi, entrambi a parametro zero, togliendoli così dal mercato.

Qualche stagione prima, inoltre, l’Inter riuscì a portare sulla sponda nerazzurra del Naviglio Hakan Calhanoglu, liberatosi a parametro zero proprio dal Milan. Un colpo che col senno di poi ha favorito particolarmente i nerazzurri, vista la sua importanza in mezzo al campo. Il Milan, nel recente passato, è riuscita solo una volta a beffare i cugini nerazzurri: Tonali, obiettivo dell’Inter, ha scelto il Milan per il proseguio della sua carriera.