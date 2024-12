“È il futuro della Nazionale”: arriva l’investitura su Camarda, elogio da brividi

Le parole rivolte nei confronti del talento rossonero non passano inosservate, le sue dichiarazioni fanno sorridere i tifosi: arriva l’investitura.

Giornata di Coppa Italia per il Milan, impegnato questa sera nella sfida interna decisiva per l’accesso ai quarti di finale della competizione. La formazione allenata da Paulo Fonseca riceverà la visita del Sassuolo, compagine in forza nel campionato di Serie B – che attualmente guida grazie ai 34 punti ottenuti. Il tecnico portoghese lascerà presumibilmente spazio ai giocatori meno impiegati fino a questo momento, nonostante tutte le insidie nascoste dai neroverdi. Tra i possibili titolari anche il prodigio Francesco Camarda, che si contende una maglia dal 1′ con Tammy Abraham – quest’ultimo in netto vantaggio.

L’attaccante classe 2008 spera di realizzare la prima rete tra i professionisti con il suo Milan, non ancora arrivata. Ciononostante, nei confronti del centravanti continuano a piovere parole di grande apprezzamento: l’ultimo elogio è arrivato da Luciano Spalletti, che lo ha definito ‘il futuro della Nazionale‘.

Spalletti al miele su Camarda: “Lui il futuro della Nazionale”

Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, è intervenuto su Francesco Camarda. Il selezionatore originario di Certaldo, si è espresso in occasione della cerimonia del Gran Galà del Calcio tenutasi nella serata di ieri con parole di grande apprezzamento nei confronti del giovanissimo attaccante, definito il futuro dell’Italia. Di seguito quanto sottolineato sul baby fenomeno:

“Un ragazzo così è ancora meglio tenerlo sotto traccia perché sappiamo tutti che è bravissimo e che sarà il nostro futuro. Però a volte anticipare troppo i tempi può metterlo in difficoltà o può creargli degli imbarazzi a lui stesso. Però Camarda ha qualità da vendere e noi dentro la Nazionale come allenatori, è più facile essere in uno staff, essere un gruppo, parliamo giornalmente dei giovani.

“Tant’è che ora abbiamo fatto questa scelta di tirar fuori qualche giovane e ci ha ripagato. E di Camarda ne ho sentite dire di cose bellissime da chi lo allena tutti i giorni. Oltre che essere un bravo giovanotto, un bravo ragazzo… Però, lasciamolo crescere”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore del Napoli che non ha nascosto l’apprezzamento nei confronti di Camarda. Il CT ha evidenziato l’importanza di lasciar crescere il centravanti, evitando di aumentare la pressione nei suoi confronti. Le parole di Spalletti potrebbero avere conferma anche questa sera, in occasione della sfida di San Siro contro il Sassuolo, che potrebbe permettere al 16enne di dimostrare tutto il proprio potenziale.