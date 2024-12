Esonero Fonseca, già scelto il sostituto: lo ha detto Pellegatti

Esonero Fonseca, al Milan serve una scossa in panchina: il parere del giornalista sul nuovo allenatore

Quattordici punti di ritardo dal primo posto in classifica, al netto del fatto di avere una gara in meno rispetto alla capolista, ma anche otto punto di ritardo dalla zona Champions. I numeri condannano il Milan, quanto a un rendimento in campionato decisamente non all’altezza delle aspettative. Un andamento assai deludente, con appena 23 punti conquistati in 15 gare, che mette in salita la stagione. Immaginare di non entrare tra le prime quattro sarebbe deleterio per il Diavolo.

Ci sono tanti responsabili per questa situazione, dalle scelte societarie a monte sul mercato, alle decisioni dell’allenatore, fino al modo in cui i giocatori si esprimono in campo. Con diverse gradazioni, stando all’interpretazione dei tifosi. Ma come spesso accade, a rischiare di più, in casi del genere, è proprio il tecnico e Fonseca è tornato in bilico.

Se in Europa, finora, il portoghese ha più o meno trovato una quadra e tiene il Diavolo in linea per una possibile qualificazione diretta agli ottavi, in Serie A non è riuscito a dare la giusta continuità. E la contestazione è esplosa dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa. Adesso, per l’allenatore lusitano la posizione può essere nuovamente a rischio. Nell’immediato, la società sembra volergli confermare la fiducia, ma occorre una scossa. E un giornalista come Carlo Pellegatti ha un’idea in caso di esonero.

Esonero Fonseca, Pellegatti vota Allegri: “Io riprenderei lui”

Sul suo canale Youtube, Pellegatti ha parlato del momento del Milan, individuando le principali responsabilità e anche chi potrebbe aiutare a risolvere la situazione. Una vecchia conoscenza, come Massimiliano Allegri.

Queste le parole di Pellegatti: “I problemi del Milan di Cardinale sono iniziati dalla decisione su Maldini e sono diventati sempre più grossi. Ci sarebbe solo una soluzione, e cioè prendere uno tra Allegri e Sarri. Io per risalire la china prenderei Allegri e richiamerei Ambrosini come club manager, ma è un mio suggerimento”.

Milan, non si può più sbagliare: Fonseca ha quattro partite per salvare la panchina

Che il Milan pensi davvero al ritorno del livornese dopo oltre un decennio, o meno, Fonseca, nel frattempo, deve fare di tutto per puntellare la sua posizione. E se non invertirà la rotta il tempo potrebbe scadere.

Servono due vittorie con Verona e Roma in campionato, per non perdere ulteriore contatto dalle primissime posizioni, quindi ci sarà l’impegno in Supercoppa. Un Milan che uscisse con risultati fallimentari da questa serie di partite potrebbe decidere davvero per l’esonero del portoghese.