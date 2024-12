Il giornalista vicino alle vicende rossonere interviene sulla vicenda esonero Fonseca, le sue dichiarazioni sono imperdibili.

Il Milan si gode il ritorno alla vittoria in campionato grazie al secco 0 a 1 rifilato all’Hellas Verona in occasione dell’anticipo di venerdì sera. Un risultato di estrema importanza per i ragazzi allenati da Paulo Fonseca, in preda a un momento di evidente difficoltà nelle ultime settimane. Il rendimento dei meneghini, condizionato inevitabilmente anche dai numerosi infortuni, è costato più di qualche critica nei confronti del tecnico lusitano. Nei giorni precedenti si era parlato addirittura di esonero, con Massimiliano Allegri spettatore interessato. Lo stesso tema è stato ripreso da Carlo Pellegatti, autore di dichiarazioni che lasciano di stucco l’intero popolo di fede milanista.

Esonero Fonseca, Pellegatti fa chiarezza: “Milan vicino al tecnico”

Nonostante le insistenti voci riferite al possibile esonero di Paulo Fonseca, il Milan non ha mai esitato nel mostrare la propria fiducia nei confronti dell’ex allenatore della Roma. Questa la rivelazione del giornalista Carlo Pellegatti, che ha inoltre sottolineato come la dirigenza non abbia mai avviato contatti con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese era stato discusso in ottica rossonera in caso di esonero. Di seguito le parole rilasciate dal giornalista sul proprio canale Youtube:

“Massimiliano Allegri non è mai stato contattato dal Milan. E in più vi posso dire anche che negli ultimi giorni, stando a quanto trapela da Milanello, c’è stata una grandissima vicinanza da parte dei dirigenti nei confronti di Fonseca”.

Questo l’intervento da Pellegatti sulla tematica che ha tenuto maggiormente banco nelle ultime ore in casa Milan.

La scelta da parte della dirigenza di continuare con l’allenatore portoghese è stata momentaneamente ripagata, a dimostrarlo è la vittoria del Bentegodi – seppur sofferta. Doveroso sottolineare, ancora una volta, quanto i meneghini siano stati condizionati dai numerosissimi infortuni di natura muscolare e non solo che ancora tengono ai box i calciatori più importanti. Ai problemi fisici si sono poi aggiunte questioni tecniche, come nel caso di Theo Hernandez. Il laterale francese non vive il miglior momento della propria carriera, con Paulo Fonseca ricorso alla soluzione conservatrice per recuperare quanto prima il terzino. Le scelte dell’ex Lille potrebbero ripagare, la vicenda Leao insegna.

L’unica sicurezza è rappresentata dalla volontà condivisa da parte di tutto il mondo Milan di uscire insieme dalle difficoltà e ritornare a viaggiare a frequenze elevate. Il primo tassello è rappresentato dal prossimo big match contro la Roma, l’ultimo del 2024 a tinte rossonere.