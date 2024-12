Esonero in Italia: l’ex Milan pronto al ritorno in panchina

Un altro esonero in Italia, con la possibilità di rivedere subito e nell’immediato un ex Milan in panchina.

Il ritorno arriverebbe nell’immediato, considerando quella che è la scelta che potrebbe consumarsi nel corso di questo week-end circa l’esonero per l’allenatore che ha vissuto non poche difficoltà da quando si è seduto sulla panchina del club.

L’ex Milan, che era arrivato ai vertici in Serie A per le esperienze avute anche da allenatore, dopo la straordinaria carriera da calciatore, può fare ritorno subito in panchina dopo le voci che sono circolate sull’esonero di chi verrà sostituito.

Altro esonero in Italia: spunta di nuovo l’ex Milan

L’ex Milan aveva già vissuto un’esperienza importante in Serie A, considerando la sua presenza sulla panchina del club italiano in Champions League e che portò la sua stessa ex squadra a trionfare pure in Supercoppa, quando si giocò Juventus-Napoli nel periodo pandemico.

Le cose potrebbero replicarsi per lui considerando che le voci lo vedono protagonista di una doppia soluzione sul ritorno in Italia, nel massimo campionato italiano, per i rumors sul possibile approdo al Venezia in caso di esonero di Eusebio Di Francesco. I lagunari valutano un’opzione tra Andrea Pirlo appunto e Fabio Cannavaro.

Ma per Andrea Pirlo, ancora legato contrattualmente alla Sampdoria, il futuro potrebbe essere di nuovo in blucerchiato. In caso di esonero per Sottil, fa sapere Nicolò Schira, i blucerchiati ripunteranno su Andrea Pirlo, che fu esonerato nei primi scorci di campionato.

L’ex Milan pronto al ritorno: la destinazione in Italia

Dopo le voci che lo avevano accostato anche all’estero, a seguito dell’esonero con la Sampdoria, alla fine Andrea Pirlo potrebbe ritornare proprio in blucerchiato. Esonerato a fine agosto, a causa di un inizio non proprio ottimo, potrebbe essere licenziato Sottil per dare di nuovo fiducia a Pirlo, ex Milan, che verrebbe richiamato alla Sampdoria.

Ultime sull’ex Milan: c’è anche un’occasione in Serie A per lui

Andrea Pirlo potrebbe sì ripartire dalla Sampdoria, che lo richiamerebbe al posto dell’esonero possibile per Sottil a seguito degli ultimi risultati, non ottimali dei blucerchiati, ma c’è anche il Venezia in Serie A come occasione per lui. I lagunari, che pure non vivono una situazione felicissima di classifica con Eusebio Di Francesco che rischia il posto, stanno valutando proprio il profilo di Pirlo, assieme a quello di Fabio Cannavaro. La Sampdoria, in ogni caso, sembra stia valutando in queste ore l’esonero di Sottil, a seguito del rendimento recente, con il pareggio arrivato con il Catanzaro pure nell’ultimo turno in Serie B.