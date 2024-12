Fischi a San Siro, compleanno amaro per il Milan: contro il Genoa è solo pareggio

Ecco come è andata la sfida tra Milan e Genoa a San Siro, in occasione del 125esimo anniversario del club rossonero.

Doveva essere una serata speciale per il Milan, la gara nell’anniversario doveva essere una sfida per cambiare la stagione ma invece ha dato la peggiore delle risposte. Bordata di fischi a San Siro con il club rossonero che non va oltre lo 0 a 0 contro il Genoa e perde un’importantissima occasione per avvicinare le avversarie in chiave Champions League. Una sfida che dà importanti risposte e tutte negative per i colori rossoneri.

Nel primo tempo il Milan parte bene ma va man mano scemando e solo il giovane Jimenez è tra i più pimpanti all’interno dell’undici rossonero. Chance per Abraham che da buona posizione manda a lato, curiosità per il giovane Liberali che soffre la fisicità avversaria ma mette in mostra qualche lampo del suo talento.

Troppo poco però nei primi 45 minuti per il club rossonero che non sembra offrire una grande prestazione e nella ripresa la situazione peggiora pure. All’intervallo Fonseca mette Morata per Abraham, uscito con un piccolo problemino ma la situazione non cambia e il Milan non crea molto, quasi Leali si può dire non fa grossi interventi nei primi sessanta minuti ed anzi è il club padrone di casa a tremare in un paio di contropiedi ospiti, la gara si apre e sembra anche leggermente più divertente.

Milan Genoa, cosa è successo nel secondo tempo

Fonseca mette tutte le freccie nel suo arco, entrano Okafor e Camarda e il baby talento prova ad aprire spazi e crea sicuramente qualche spavento al club ligure. Il Milan sfiora il vantaggio paradossalmente in contropiede ma Morata da buona posizione salta l’uomo e manda alto e la sfida continua a essere sullo 0 a 0. Il Milan è sempre più pericoloso e Morata colpisce la traversa con un vero e proprio bolide e ora il Milan è pronto all’assalto finale.

Vieira non demorde ed anzi mette una seconda punta per provare la beffa finale. Gli ultimi minuti vedono un club rossonero in difficoltà e c’è un clima quasi di sfiducia a San Siro. Il Genoa si chiude nel finale, sfiora la rete nel finale su punizione con Martin e si entra nei minuti di recupero. Il finale è amaro e il Milan non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro il Genoa, buon punto per i liguri mentre è crisi totale per i rossoneri.