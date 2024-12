Fonseca cambia gli obiettivi del Milan: ora c’è una priorità

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha la consapevolezza ora che serve cambiare marcia. Il club rossonero non può più sbagliare.

La rete di Lookman negli ultimi minuti di Atalanta Milan ha probabilmente posto fine alle speranze scudetto della formazione di Paulo Fonseca. E pensare che gli obiettivi a inizio stagione erano ben diversi, ma ora la classifica dice altro e anzi ora anche l’obiettivo qualificazione Champions League non sembra affatto semplice. Anzi tutt’altro.

Il club rossonero è al momento in difficoltà, il Milan è ottavo in classifica a pari merito con il Bologna ed al momento è a nove punti dalla zona Champions. C’è un match da recuperare per entrambe, ma la classifica a inizio Dicembre è piuttosto preoccupante. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sugli obiettivi del Milan e a quanto pare Fonseca deve cambiare strategia.

La panchina del tecnico resta a rischio, non forte rischio ma il club e i tifosi sono stufi di questa costante discontinuità e una squadra che manca di leadership e carattere. L’edizione odierna della Rosea parla che ormai il Milan ha cambiato obiettivi e il club si concentrerà specialmente sulla qualificazione alla Top 8 di Champions League, il piano di Fonseca è ben delineato ma non può assolutamente fallire.

Milan, Fonseca deve fare ‘En Plein’

Come sottolinea il quotidiano per spegnere ogni polemica Fonseca deve brillare in Champions League e l’obiettivo primario è la qualificazione alla Top 8 della competizione e il calendario sicuramente è dalla parte del tecnico che già in questo turno di Champions parte davvero favorito in casa contro la Stella Rossa.

Tre sfide contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria ed a meno di colpi di scena tre vittorie potrebbero portare alla qualificazione alla Top 8. Fare più gol sarebbe utile anche per la differenza reti in caso di pari punti con altre squadre. Il calendario però promette bene, la società rossonera ha già affrontato top team come Liverpool e Real Madrid e ora il calendario è chiaro.

Questo risultato sarebbe fondamentale sia per il morale che per le ambizioni societarie e la stagione di Fonseca potrebbe cambiare. Ovviamente però serve una svolta anche in campionato e il club deve avvicinare la zona Champions League; nelle prossime tre sfide contro Genoa, Verona e Roma il Milan deve fare 9 punti, è fondamentale per avvicinare la zona Champions e ci si aspetta molto dal prossimo match, a partire appunto dalla sfida alla Stella Rossa.