Fonseca chiarisce sull’inserimento di Terracciano a centrocampo: la dichiarazione su Theo poi è criptica

Paulo Fonseca fa chiarezza sulla scelta tattica su Terracciano, poi il messaggio a Theo Hernandez non lascia dubbi.

Sarà proprio il match Hellas Verona-Milan ad aprire le danze della 17esima giornata di Serie A. Dopo il brutto pareggio a reti bianche contro il Genoa, arrivato proprio in occasione della festa dei 125 anni del club, la squadra di mister Paulo Fonseca questa sera scenderà sul manto erboso del Marcantonio Bentegodi in cerca di risposte, ma specialmente dei tre punti. Il Milan ha un disperato bisogno di vincere per non perdere ulteriormente contatto dai vertici della classifica, ma anche per cercare di contenere la contestazione dei tifosi.

I rossoneri si ritrovano attualmente all’ottavo posto in classifica, a -14 dalla vetta e a -8 dall’ultima casella disponibile per la Champions League. Quindi, stasera il Milan ha un solo obiettivo nella testa: vincere. Anche perché se dovesse arrivare l’ennesima brutta figura della stagione a farne le spese sarebbe Paulo Fonseca. Prima della sfida di Verona, lo stesso tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il mister del Milan ha voluto sfruttare l’occasione dinanzi alle telecamere per fare chiarezza su alcune decisioni di formazione prese in vista della sfida di Verona.

Fonseca spiega la scelta di Terracciano e lancia un messaggio a Theo Hernandez

Paulo Fonseca ha fatto chiarezza su alcune scelte di formazione, toccando principalmente i temi legati all’attacco e al centrocampo: “Perché non ho schierato sia Abraham che Camarda? Ho preferito non inserirli entrambi per avere almeno una soluzione in panchina per quanto riguarda l’attacco. Penso che Morata è l’unico centravanti che può aiutare difensivamente la squadra ed è l’unico che forse fare anche il ruolo di trequartista. Abraham e Camarda hanno caratteristiche differenti”.

In merito all’argomento Theo Hernandez, Paulo Fonseca è stato molto diretto: “Theo? È una soluzione dalla panchina. Jimenez ha fatto una bellissima partita contro il Genoa, deve continuare così. Per me è giusto che giochi lui adesso. Theo deve aspettare per ritornare, anche se sta lavorando molto bene. La scelta di lasciarlo in panchina è legata solo ad una questione fisica”.

Considerate le diverse assente, questa sera mister Paulo Fonseca ha deciso di schierare Filippo Terracciano nell’insolito ruolo del centrocampista: “La scelta di Terracciano in mediana? Si allena molto da centrocampista, è un giocatore molto intelligente e si sa adattare bene al ruolo. Adesso abbiamo l’opzione Liberali e Zeroli che si è allenato solo due giorni. È una partita diversa, con una squadra aggressiva che marca individualmente. Penso che Pippo sia la soluzione giusta per cominciare la partita”.