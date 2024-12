Fonseca e quell’insistente ombra dietro di sé: al Milan può accadere questo!

Il Milan e Paulo Fonseca possono giungere a questo preciso punto. Le voci non si placano e può accadere in un caso particolare.

Paulo Fonseca non sta donando ai tifosi la miglior versione rossonera degli ultimi anni. L’inizio non buono della stagione sta rovinando il prosieguo e adesso il club vuole segnali concreti sull’andare avanti o meno insieme al tecnico portoghese. Difatti pare che la società riponga sempre la propria fiducia nell’ex Roma, ma con certi risultati questa può venire a mancare da un momento all’altro.

Il club quindi valuta attentamente e soprattutto rimane a guardare per ora. Si apre però a diverse piste e c’è uno scenario in particolare che può cambiare il futuro della panchina rossonera. A riportarlo è calciomercato.it e Fonseca non si è ancora liberato di quell’ombra che lo segue da quasi inizio stagione. La notizia sul tecnico non lascia a libere interpretazioni.

Il Milan si prepara in caso di esiti negativi: i nomi post-Fonseca

Per un allenatore è sempre molto difficile tenere a bada le voci sul proprio conto soprattutto quando ci si trova in big club e i risultati raccolti non sono dei migliori. Il tecnico portoghese al Milan convive e dovrà continuare a farlo, a quanto pare, con queste insistenti voci di mercato ed esonero.

A riportarlo è calciomercato.it e sembra essere arrivati ad un punto preciso. Per Fonseca c’è ancora la fiducia della società, ma ecco l’ultimatum. Se l’ex Lille non porterà a casa risultati positivi nelle prossime quattro gare contro Stella Rossa, Genoa, Verona e Roma potrebbe esserci il cambio in panchina.

Quindi l’inizio del nuovo anno sarà la scadenza fissata per Paulo Fonseca e in caso di esito negativo al suo posto troviamo già i nomi di Max Allegri e Edin Terzic che il club tiene sempre caldi. Il primo sembrava essere già vicino al Milan in estate e pronto al ritorno, prima dell’approdo di Fonseca quando le voci su Lopetegui erano insistenti. Il secondo invece è una figura stimata da Ibrahimovic che potrebbe essere appetitosa per il Diavolo date le buone cose fatte a Dortmund.

Dicembre sarà quindi il mese della verità per il Milan di Fonseca e il club si tiene pronto ad eventuali colpi di scena futuri. Le prossime quattro gare saranno fondamentali e non dovranno esserci sconfitte e altri punti persi per strada.