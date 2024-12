Fonseca si scaglia contro Gasperini: retroscena post gara, il motivo

Al termine di Atalanta-Milan, Fonseca non le ha mandate a dire al tecnico dei bergamaschi: il portoghese su tutte le furie

E’ stata una sconfitta dolorosa a Bergamo, per il Milan, inutile negarlo. Un ko che fa male, arrivato nel finale dopo una partita giocata anche bene in alcuni momenti, perdendo però l’ennesima occasione di provare ad accorciare sulle prime posizioni della classifica. Che adesso, iniziano ad allontanarsi pericolosamente. E non c’è solo la sconfitta in sé a preoccupare.

Eredità scomodissima, del match andato in scena venerdì sera al ‘Gewiss Stadium’, l’infortunio alla caviglia di Pulisic, uno dei migliori del Milan di questo inizio di stagione, con relativa ansia sulle sue condizioni e sul suo recupero. Non è mancato poi il consueto carico di polemiche che ha coinvolto Paulo Fonseca. Sia per la sua posizione di nuovo a rischio, sia per le sue dichiarazioni.

Hanno fatto discutere le frasi riservate all’arbitro La Penna, reo di aver convalidato la rete di De Ketelaere e anche di altri episodi che sarebbero andati a sfavore del Diavolo. Per queste dichiarazioni, in cui Fonseca ha citato anche i ‘precedenti’ di La Penna per altri episodi arbitrali da Varista in Milan-Udinese e Atalanta-Udinese, il tecnico rischia di essere squalificato. Ma ci sono stati strascichi, in un post gara concitato, anche tra Fonseca e Gasperini.

Atalanta-Milan, atmosfera bollente in mixed zone: “Gasperini ha riso in faccia a Fonseca”

A riportare quanto sarebbe accaduto nella pancia dello stadio, a partita finita, è ‘Libero’, che fa riferimento a indiscrezioni circolate sui social sullo ‘scontro’ tra i due allenatori.

Dopo la partita e le interviste di rito, in zona mista i due allenatori si sarebbero trovati faccia a faccia. Sentendo le lamentele di Fonseca, Gasperini gli avrebbe sorriso in faccia, scatenando la reazione del portoghese che avrebbe risposto per le rime. Atmosfera abbastanza elettrica dunque tra i due, un qualcosa che non aiuta a distendere gli animi in casa milanista dove si respira una certa tensione.

Milan, avanti con Fonseca: ma ora il portoghese non può più sbagliare

Fonseca ha intanto incassato ancora una volta la fiducia della società, che non pensa di esonerarlo nell’immediato. Ma è vero anche che il Milan adesso è chiamato finalmente ad accelerare in campo.

Se non dovessero arrivare tre vittorie con Genoa, Verona e Roma, il Milan rischierebbe di accumulare altro ritardo dalla zona Champions. E a quel punto le riflessioni sarebbero inevitabili, perché entrare tra le prime quattro è un obiettivo che non si può fallire.