Ore roventi in casa rossonera, il tecnico lusitano potrebbe condurre l’ultima gara della propria avventura meneghina: la situazione.

Ore decisive per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. L’allenatore portoghese non gode della totale fiducia da parte della dirigenza lombarda che starebbe valutando seriamente di sollevarlo dall’incarico. Saranno fondamentali i novanta minuti che la squadra guidata dall’ex Roma si apprestano a disputare. In caso di risposte negative dall’imminente incontro con i giallorossi, Fonseca concluderebbe il 2024 con un amarissimo esonero. Attenzione, perché la società milanese sembra già aver mosso i primi passi per l’eventuale sostituto: il nome già preallertato dal club sorprende tutti.

Esonero Fonseca, decisiva la gara con la Roma: contattato Conceicao

Sergio Conceicao potrebbe approdare sulla panchina del Milan già a partire da questa sera. In caso di risultato negativo – e incredibilmente anche con una vittoria – nell’imminente match contro la Roma di Claudio Ranieri, infatti, Paulo Fonseca potrebbe chiudere con largo anticipo la propria esperienza milanese. Questa l’ultim’ora lanciata dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio account X. Di seguito quanto svelato dal giornalista:

“Partita delicatissima per il futuro di Paulo Fonseca al Milan. Il risultato contro la Roma sarà importante ma una vittoria potrebbe anche non bastare. Il club rossonero virerebbe deciso su Segio Conceicao, opzione numero uno”.

Ore, minuti delicatissimi per l’ex allenatore della Roma. Il suo futuro passerà proprio dall’incontro con la sua ex squadra, che potrebbe incredibilmente segnare la fine della propria avventura in quel di San Siro. Sergio Conceicao osserva con attenzione la situazione, attendendo una chiamata dal club rossonero in seguito al triplice fischio. Il portoghese potrebbe curiosamente approdare nel campionato in cui milita anche suo figlio, ma con la maglia della Juventus. Momenti di grande tensione per tutto l’ambiente di fede milanista.

Futuro Fonseca, la dirigenza non mostra vicinanza al tecnico: il retroscena

Nei giorni di allenamento che hanno preceduto l’appuntamento di San Siro di questa sera, la dirigenza del Milan si è resa protagonista di un curioso atteggiamento verso Fonseca. Secondo quanto svelato dal giornalista vicino alle vicende del Diavolo, Beppe Di Stefano, l’ad Giorgio Furlani sarebbe apparso in quel di Milanello in una sola occasione.

Una sola giornata in cui un membro della società ha mostrato vicinanza all’allenatore: un possibile chiaro messaggio che lascia intendere la volontà del club di separarsi definitivamente dal tecnico lusitano.