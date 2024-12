Gasperini spaventa il Milan: il piano per sorprendere Fonseca

I rossoneri contro la Dea non possono permettersi errori, ma dall’altra parte c’è Gasperini che ha preparato una mossa a sorpresa. I dettagli

La sfida contro l’Atalanta rappresenta una sorta di crocevia molto importante per il Milan. C’è la consapevolezza di dover portare a casa i tre punti per dare una svolta al campionato dopo un inizio non semplice. Di fronte c’è una squadra molto forte e che sogna di balzare per 48 ore in vetta alla classifica da sola. Insomma, una partita che ha diversi temi da affrontare e molte insidie sia da una parte che dall’altra.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gasperini sta pensando ad una mossa a sorpresa per mettere in difficoltà il Milan. Una novità tattica che potrebbe creare non pochi problemi ai rossoneri soprattutto in fase di impostazione. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare per capire meglio cosa succederà.

Atalanta: mossa a sorpresa di Gasperini, le ultime

In casa Atalanta c’è la consapevolezza che, nonostante il Milan non stia attraversando un periodo molto brillante, i rossoneri siano una squadra molto pericolosa. In particolare c’è un giocatore che spaventa Gasperini e per questo motivo il tecnico ha deciso di prendere una decisione molto importante che potrebbe creare non pochi problemi al club rossonero.

Stando alle ultime indiscrezioni, Gasperini avrebbe pensato di mettere Ederson a uomo su Reijnders. L’olandese è sicuramente il giocatore più in forma e rappresenta forse l’arma letale per il Milan in questo periodo. Da qui la scelta di mettere il brasiliano può rappresentare da un lato una mossa difensiva per non rischiare di soffrire dietro, ma allo stesso potrebbe mettere nei guai anche Fonseca visto che stiamo parlando forse del miglior giocatore che c’è al momento in circolazione in casa rossonera e questo alla lunga si potrebbe pagare.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi anche perché non sappiamo cosa succederà in partita e quali saranno le reali mosse da parte di entrambi gli allenatori. Ma Gasperini sembra pronto a giocarsi la partita molto sulla tattica e la mossa di bloccare Reijnders potrebbe essere decisiva ai fini del risultato finale e della possibile vittoria dell’Atalanta.