Gol De Ketelaere: l’ex rossonero e Gasperini rispondono a Fonseca!

Gasperini e De Ketelaere rispondono alle dure critiche di Fonseca rivolte contro l’arbitraggio della gara, a seguito del match

La gara tra Atalanta e Milan ha visto i bergamaschi avere la meglio, con una vittoria che ha sancito la prima posizione, in attesa del Napoli.

Il termine del match ha portato su tutte le furie Fonseca, che ha avuto da ridire contro l’arbitraggio per l’assegnazione della rete del momentaneo 1-0 dell’ex di turno, Charles De Ketelaere.

Il Milan ora ha bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente, la vetta registra ben 12 punti di distacco e si infiammano anche le posizioni per accedere alla prossima Champions League. Una sconfitta dura da digerire, ma contro un grande avversario.

A seguito della partita sono intervenuti anche Gian Piero Gasperini, non in panchina per via di una squalifica, e proprio l’autore del gol De Ketelaere, che hanno risposto apertamente alle dichiarazioni di Fonseca.

Gasperini risponde a Fonseca: “Il suo è un tentativo per non parlare della partita”

Gasperini è stato intervistato, al termine della gara, ai microfoni di Sky ed ha espresso la sua opinione sulle parole precedentemente dette da Fonseca. Il tecnico non si è trovato d’accordo su quanto affermato dal portoghese.

“Quello di Fonseca è un tentativo di non parlare della partita. Sul gol De Ketelaere è stato straordinario: è andato in cielo!” – dice Gasp.

Arrivano le parole anche di De Ketelaere sulle polemiche del tecnico rossonero: “Io vado in alto, non è mai fallo“, poi sul gol contro la sua ex squadra: “Il gol di stasera ha un sapore speciale soprattutto perché abbiamo vinto” – conclude il centrocampista belga.