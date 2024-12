“Ho scelto l’Inter”: l’annuncio del bomber fa sorridere il Milan

Derby a distanza, come sempre, tra l’Inter e i rossoneri, che riguarda un attaccante: annuncio sulla scelta a favore dei nerazzurri

Le sfide tra Inter e Milan in campo sono state numerose e quasi mai banali. Come si conviene, del resto, a un derby di grande storia e tradizione come quello della Madonnina. La rivalità tra le due squadre è una di quelle che da’ lustro all’intero movimento del calcio italiano e per questo tutti gli incroci sono sempre vissuti con partecipazione. Lo stesso, avviene anche con gli incroci al di fuori dal campo.

Un derby è sempre un derby anche quando si parla di mercato. Dalle singole voci, rumours o scaramucce, fino ai veri e propri assalti congiunti e confronti diretti per questo o quel calciatore. Quando poi si parla di attaccanti, il discorso vale ancora di più.

In queste ore, hanno suscitato un certo dibattito e hanno fatto discutere le affermazioni di un bomber che ha detto di sì all’Inter e non al Milan. Frasi che però hanno fatto nascere anche un sorriso, nel popolo rossonero.

Suazo torna al passato: “Ecco perché dissi sì all’Inter e non al Milan”

Era l’estate del 2007 quando i due club si scontrarono apertamente per le prestazioni di David Suazo. L’honduregno era reduce da grandi stagioni in Italia con la maglia del Cagliari e all’epoca era piuttosto ricercato.

Alla fine, Suazo si accasò in nerazzurro. E ai microfoni di ‘Che fatica la vita da bomber’ ha spiegato il perché. “L’Inter mi aveva cercato per prima – ha affermato – Passai una notte senza dormire. Alla fine scelsi i nerazzurri, avevo dato la mia parola. Non mi sono pentito della scelta, sono diventato campione d’Europa, non so cosa sarebbe successo se fossi andato al Milan”.

Frasi che nell’ambiente rossonero lasciano tuttavia il tempo che trovano. All’Inter dopo una prima stagione appena discreta e comunque da comprimario finì nel dimenticatoio. E non sarebbe mai più riuscito a mostrare, praticamente, il rendimento cagliaritano.

Milan e Inter, sfida al presente sul calciomercato: da Belahyane a Ricci

Parlando di sfide di mercato tra Milan e Inter, è il momento di tornare al presente e a nomi più caldi. Come Belahyane o Ricci, che entrambe seguono per il centrocampo.

Il primo, però, sembra già promesso alla Lazio e per le due milanesi la strada si fa in salita. Più aperta, ancora, la partita per Ricci, con il Milan che da tempo sta sfruttando i contatti con il Torino. E forse con Jovic nell’affare potrebbe riuscire nel blitz.