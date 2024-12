Il Milan Primavera crolla! Sconfitta per 3-1 e addio Youth League

Disastro per il Milan Primavera: la squadra di Guidi esce sconfitta ed eliminata dalla Youth League.

In una giornata carica di aspettative, il Milan Primavera ha affrontato una sconfitta amara contro la Stella Rossa, dicendo addio alle speranze in Youth League.

La partita, tenutasi a Solbiate Arno, si presentava come una finale anticipata, con la vittoria come unico pass per il turno successivo. Tra gli spettatori, figure di spicco come Ibra, Moncada e Bonera hanno assistito alla partita, sperando in un esito positivo.

Milan-Stella Rossa Primavera, rossoneri eliminati

La squadra di Guidi ha iniziato il match con determinazione, mostrando un tasso tecnico superiore. Un cross di Liberali ha permesso a Maximilian Ibrahimovic di sfiorare il gol già nei primi minuti, segno di un inizio promettente per i padroni di casa.

Nonostante le numerose occasioni create, il Milan non è riuscito a concretizzare, lasciando spazio alla Stella Rossa che ha saputo sfruttare ogni opportunità. Sljivic e Rankovic hanno messo in difficoltà la difesa milanista, portando la squadra ospite in vantaggio al termine del primo tempo grazie a un gol di Kostov.

Nel secondo tempo, il Milan ha cercato disperatamente di ribaltare il risultato, ma Jovanovic della Stella Rossa si è confermato protagonista, realizzando prima un rigore e poi un magnifico gol dal limite dell’area. Nonostante le espulsioni di Jovanovic e Perera, che hanno portato a un’inferiorità numerica reciproca, il Milan ha solo potuto segnare il gol della bandiera con Mancioppi.

La sconfitta segna un punto amaro nel cammino europeo dei giovani rossoneri, con un bilancio di tre sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Questo risultato pone fine alle ambizioni internazionali della squadra e solleva interrogativi sul futuro del settore giovanile milanista. Nonostante la dimostrazione di talento individuale e capacità tecniche superiori, emerge la necessità di migliorare la concretezza sotto porta e la gestione dei momenti cruciali delle partite.