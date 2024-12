Il weekend beffardo per il Milan: un poker gela Cardinale

Non solo la sconfitta in casa Milan. Un weekend che è una doccia fredda sia per il tecnico che per l’intera società.

La stagione del Milan sta vivendo varie vicissitudini e la situazione in casa rossonera non è affatto semplice. L’ultimo weekend ha portato nuove mazzate al club e la sconfitta contro l’Atalanta chiude probabilmente i giochi per la lotta al campionato. Le vittorie di Fiorentina e Lazio complicano i piani del club anche per la lotta Champions e l’ultimo weekend ha portato nuove beffe al club.

E’ risaputo che uno dei problemi principali della formazione rossonera sia la rosa corta. L’undici titolare è secondo molti competitivo per vincere ma invece allo stesso tempo c’è la consapevolezza che i rincalzi non sono al livello dei titolari. L’ultimo weekend ha visto diversi ex rossoneri protagonisti e c’è un’ulteriore beffa che è all’orizzonte per la società rossonera. La prima e principale beffa si chiama ovviamente Charles De Ketelaere.

Il Milan non ha creduto in lui e il belga sta mostrando tutto il suo talento nell’attuale capolista della serie A. Una grossa beffa calcolando tutto il tempo che il club utilizzò per acquistarlo e il modo – forse troppo veloce – in cui lo ha ceduto a titolo definitivo. De Ketelaere ha segnato al Milan il più classico dei gol dell’ex (con tanto di polemica) e il weekend ha portato altre beffe.

Milan, tanti ex a segno nel weekend

L’ultimo weekend ha visto tanti giocatori rossoneri ed ex protagonisti. In particolare abbiamo visto Pobega andare a segno contro la Juventus ed effettuare una grande prova allo Stadium. Il centrocampista ha fatto qualche errore ma sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni di Italiano, che sta riuscendo a dargli valore.

Nella Roma è andato a segno Alexis Saelemakers che – dopo Bologna – anche nella Capitale sta dimostrando di essere un esterno di valore. Inizialmente l’infortunio aveva frenato le sue ambizioni ma ora il giocatore è un’arma in più per Ranieri e qualcuno tra i tifosi lo rimpiange. Allo stesso tempo oltre a loro anche Colombo è andato a segno, tutti giocatori che forse non saranno titolari ma che tra i rincalzi potrebbero dare una grossa mano.

E infatti molti sui social si sono chiesti se questo weekend non abbia certificato scelte affrettate sul mercato della società e una situazione piuttosto particolare con diversi giocatori che potevano dare una mano a Fonseca. E invece – che sia in prestito o a titolo definitivo – la stanno dando alle rivali.