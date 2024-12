Infortunio Donnarumma, volto sfregiato: dettaglio inquietante – FOTO

Durante la partita tra Monaco e PSG, Donnarumma è stato vittima di un infortunio spaventoso: è uscito dal campo sanguinante

Il mestiere del portiere non è, di certo, il più semplice del mondo. Spesso poco idoli e molto gregari, gli estremi difensori sono obbligati a salvare il risultato e rischiare molto, pur senza beccarsi quasi mai i titoli principali dei giornali. È successo spesso anche a Gianluigi Donnarumma, oggetto di critiche rumorose e non sempre giuste.

Nonostante tutto, resta uno dei migliori al mondo, titolare nel PSG e nella Nazionale italiana, anche a dispetto di qualche battuta d’arresto. Stasera l’ex Milan ha mostrato tutto il suo coraggio e ci ha messo la faccia (letteralmente) in un’uscita bassa che ha lasciato il segno, anche sul suo volto. Subito dopo è stato costretto a lasciare il campo sanguinante.

Le emozioni di Monaco-PSG: la capolista vince in trasferta

Monaco e PSG si affrontavano questa sera in un match di Ligue 1 ad alta tensione e per le parti alte della classifica. E le emozioni attese di sicuro non sono mancate, anche sotto il profilo realizzativo. A sbloccare il risultato è Doue su assist di Hakimi nel primo tempo, ma nel secondo tempo è arrivata la reazione furiosa dei padroni di casa.

Gli avversari dell’Inter in Champions League sono riusciti a ribaltare il punteggio grazie ai gol di Ben Seghir ed Embolo nel giro di sette minuti. Il PSG, però, è duro ad arrendersi e alla fine ha completato un nuovo ribaltone segnando prima con Dembele e poi con Goncalo Ramos. Poi è stato ancora Dembele a fissare il punteggio sul 2-4.

Si tratta di una vittoria davvero pesante per i parigini, per il morale e la classifica. Ma dalla serata in trasferta è arrivato anche un brutto infortunio per Donnarumma.

Intervento killer di Singo: Donnarumma subito ko

Quanto capitato al portiere italiano è avvenuto ben prima, e precisamente al 18esimo minuto. Donnarumma si è prodigato in uscita bassa per anticipare Singo, lanciato verso la porta. L’ex Torino, però, non ha ritratto la gamba e ha colpito l’ex Milan in pieno viso con una tacchettata che fa venire i brividi solo a guardarla.

Il volto di Donnarumma ha iniziato a sanguinare ed è stato subito sostituto, dopo aver ricevuto i soccorsi del caso. Il taglio è piuttosto profondo, ma la sensazione è che dopo lo spavento, la ferita potrà rimarginarsi presto. Diversi pareri medici hanno sottolineato come al portiere poteva andare anche peggio, visto che il taglio si espande da sotto l’occhio fino a sotto la guancia. Insomma, qualche ce