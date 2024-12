Infortunio Leao, c’è l’aggiornamento: fissato il rientro

Dopo l’infortunio di Rafael Leao a Verona c’è apprensione in casa Milan: è comunque già stata fissata la possibile data di rientro in campo.

Il primo tempo di Verona-Milan non é stato certo godibile. Il momento più importante, certamente non positivo, é stato quello dell’infortunio di Rafael Leao, sostituito subito durante la stessa prima frazione da Theo Hernandez.

Il portoghese, dopo aver tentato un colpo di tacco a metà campo, si é lasciato cadere a terra chiedendo il soccorso dello staff medico del Milan. La sua partita é terminata in quel momento. Già nella giornata di ieri il portoghese si è sottoposto agli esami clinici di rito. Essi hanno dato il seguente esito: Leao ha riportato una elongazione al flessore della coscia sinistra. Verrà effettuato un nuovo controllo con risonanza fra una settimana.

Infortunio Leao: la speranza per la data di rientro

Come riferito dall’edizione in edicola questa mattina di Tuttosport, tra una settimana il portoghese avrà un’altra risonanza magnetica per controllare come procede la sua guarigione. In base ai risultati di questo esame sarà possibile capire se Leao potrà rientrare o meno in gruppo e quindi se potrà salire sull’aereo che porterà i rossoneri a Riyad.

Sicuramente il portoghese salterà il prossimo importante match del Milan in campionato contro la Roma in programma il 29 dicembre a San Siro. L’obiettivo è la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus che si disputerà qualche giorno dopo.

I rientri degli infortunati in casa Milan

L’infermeria rossonera al momento è piena di infortunati, ma per fortuna di Fonseca molti sembrano essere vicini al rientro in campo. Contro la Roma torneranno a disposizione del tecnico Alvaro Morata, che ha saltato il Verona per una tonsillite e Christian Pulisic, che tornerà in gruppo nei prossimi giorni. Due rientri importanti per un match delicato: al Milan serve una vittoria per migliorare la propria classifica, che attualmente non è certo delle migliori.

Possibile anche il recupero di Ismael Bennacer, che ieri è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto dei compagni. Da valutare in vista degli impegni della Supercoppa invece le condizioni di Yunus Musah e di Ruben Loftus-Cheek, entrambi alle prese con problemi muscolari che potrebbero risolversi per l’impegno in Arabia. La Supercoppa Italiana rappresenta la possibilità di alzare un trofeo già a gennaio: avere quante più pedine possibile a disposizione non può che essere una buona notizia per Fonseca.