Infortunio Milan: ha lasciato la festa zoppicando

Proseguono le brutte notizie per il Milan, giocatore infortunato: lo hanno visto lasciare la festa del club claudicante

E’ stata una serata particolare, per il Milan, quella della festa per i 125 anni del club. Ma non nel senso che sarebbe stato lecito auspicarsi, per una ricorrenza così importante nella storia di una società leggendaria, che ha scritto pagine di storia del calcio a livello nazionale e internazionale. Il clima non era affatto dei migliori, visto il momento che la squadra rossonera sta vivendo.

Qualche anticipazione piuttosto eloquente del resto si era avuta nelle ore precedenti. Con la contestazione dei tifosi dopo il pareggio con il Genoa e con i messaggi circolati sui social in occasione della ricorrenza e che hanno rinfocolato le polemiche legate a figure storiche come Maldini. E infatti, la tifoseria organizzata del Diavolo ha inteso proseguire la contestazione anche all’esterno della festa.

Il clima se possibile si è fatto ancora più teso per via della decisione della dirigenza di evitare la contestazione entrando da un ingresso secondario. Ne hanno fatto le spese i giocatori, che si sono presi la maggior razione di cori contro e di fischi. In una atmosfera simile, il Milan sarà chiamato a una reazione importante in vista dei prossimi impegni. Ma arriva, clamorosamente, proprio a fine festa un’altra brutta notizia sotto forma di infortunio.

Milan, Okafor va ko: le sue condizioni

Si registrano infatti problemi per Noah Okafor. Lo svizzero è stato uno dei giocatori maggiormente criticati dai tifosi presenti, all’arrivo ai festeggiamenti. Ma quando l’attaccante è andato via, si è notato che non stava bene.

Come riportato dal giornalista di ‘Telelombardia’ Michael Cuomo, Okafor ha lasciato la festa zoppicando. Per lui si tratterebbe di un problema muscolare a un polpaccio. Condizioni ovviamente da rivalutare in maniera più approfondita, ma è un’altra tegola che non ci voleva, in un momento così delicato.

Milan, Fonseca in emergenza in attacco

Il nuovo stop va a pesare, indubbiamente, sulle prossime scelte da parte di Fonseca. Che in vista di Verona-Milan registra una piccola emergenza nel reparto offensivo.

L’infortunio di Okafor si aggiunge a quelli di Pulisic e Loftus-Cheek. Lo statunitense e l’inglese non ce la faranno a recuperare per il match del ‘Bentegodi’, lo svizzero a questo punto è in fortissimo dubbio. Dunque, uomini contati nel reparto avanzato per il weekend. E possibilità crescenti di trovare altro spazio per i giovani Liberali e Camarda.