La conferma del club, grave incidente per il calciatore: “Preghiamo per lui”

Arriva una notizia triste dal mondo del calcio. Un grave incidente stradale per il giocatore e c’è la conferma del club.

Il calcio si ferma quando si tratta di notizie drammatiche che riguardano la salute dei giocatori. Qui in Italia con Bove, pochi giorni fa, abbiamo vissuto momenti di ansia e quando ciò accade il pallone, per una volta, va messo da parte per pensare alla salute e al benessere.

In queste ore arrivano notizie di un altro giocatore che però è stato coinvolto in un incidente stradale ed è proprio il club a cui il giocatore appartiene a confermarlo. I tifosi e la società sono in ansia dato che ci si aspettano novità sulle sue condizioni; la notizia.

West Ham, Antonio coinvolto in un incidente d’auto: il comunicato

Arriva in questi minuti la brutta notizia. Il giocatore del West Ham classe 1990, Michail Antonio, è stato coinvolto in un incidente d’auto. A farlo presente è il club inglese tramite un comunicato ufficiale:

“Il West Ham conferma che l’attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale. I nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento sono rivolte a lui, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito“.

Così il West Ham esce allo scoperto sulle condizioni del giocatore che sono ancora ignote, così come la dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore giamaicano.

AGGIORNAMENTO

Il calciatore, secondo quanto riporta il club in un nuovo comunicato, sta bene. Questa la nuova nota del club:

“Il West Ham conferma che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nell’Essex. Antonio è cosciente e riesce a comunicare e si trova sotto stretta sorveglianza presso l’ospedale centrale di Londra”.