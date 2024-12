Leao, si rischia un altro caso: Fonseca è avvisato

Il Milan prova a ritrovare il miglior Rafa Leao per rilanciarsi: avvertimento al tecnico portoghese, la nuova bufera è dietro l’angolo

Si entra in una fase caldissima della stagione, nonostante le temperature stiano ormai precipitando e si sia nel pieno dell’inverno. Impegni in rapida successione, adesso è il momento di accelerare e di provare a dare il massimo, in ogni partita. Lo sa bene il Milan, che è chiamato a uno scatto in avanti e vuole trovare finalmente continuità, dopo le vittorie con Slovan Bratislava ed Empoli, tra Champions League e campionato.

Adesso, per il Diavolo si scende in campo per un nuovo fronte stagionale, quello della Coppa Italia, con l’ottavo di finale contro il Sassuolo a San Siro. Un torneo assolutamente da onorare e non sottovalutare, lo ha ammesso anche Paulo Fonseca, considerando che si tratta di un trofeo che il Milan non vince da più di vent’anni. Ecco perché possiamo aspettarci un Diavolo che proverà ad arrivare fino in fondo anche a questa competizione.

Tutto questo, al netto dell’inevitabile turnover, per ruotare giustamente le energie e considerando la caratura più ‘abbordabile’ dell’avversario, anche se candidato alla promozione dalla Serie B al massimo campionato. Fonseca cambierà tutti gli effettivi. Da capire se lo farà anche con Leao, che potrebbe essere uno dei pochi a essere confermati rispetto al sabato di campionato. Si entra, a proposito del portoghese, in una fase delicatissima.

“Leao deve giocare in questo modo”: idee chiare sul suo ruolo nel Milan

Pian piano, l’attaccante sta iniziando a ritrovarsi, ma ha ancora bisogno della giusta continuità. E soprattutto, di essere utilizzato nel modo giusto. Il segnale a Fonseca non potrebbe essere più chiaro.

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Stefano De Grandis, dice la sua, confidando nel fatto che l’allenatore prenda la decisione più opportuna. “Il Milan può fare bene se ritrova il giusto ruolo di Leao – ha affermato – Sulla fascia ha metri davanti e può sfoderare le sue qualità, la sua freschezza e la sua velocità. Da seconda punta invece non rende come dovrebbe“.

Fonseca alla ricerca del miglior Milan: ora non si può sbagliare

Leao o non Leao, è un Milan che come detto ora deve provare a darsi slancio e non fermarsi. In Europa, si può sfruttare un calendario favorevole. In campionato, nonostante il successo con l’Empoli, il ritardo rispetto alla vetta resta importante.

Fonseca sa che è di fronte alle ultime possibilità per ricucire il gap con il gruppo di testa. La gara con l’Atalanta sarà cruciale e potrebbe esserlo, chissà, anche per il suo futuro. A Bergamo, sapremo molto della stagione del Milan.